Jennifer Lawrence è diventata mamma per la seconda volta

People ha annunciato la nascita del secondogenito di Jennifer Lawrence e Cooke Maroney. Al momento la coppia non ha rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo

Lieto evento per Jennifer Lawrence (FOTO). Stando a quanto recentemente rivelato da People, l’attrice statunitense e Cooke Maroney sono diventati nuovamente genitori. Al momento la coppia ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione in merito.