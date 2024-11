Die, My Love, il film con Robert Pattinson e Jennifer Lawrence

La prossima pellicola diretta dalla regista scozzese Lynne Ramsay (che ha diretto, tra gli altri, i film ...e ora parliamo di Kevin e A Beautiful Day - You Were Never Really Here) sarà un thriller psicologico con l'attrice premio Oscar e il divo della saga cinematografica di Twilight. Scopriamo tutto quello che bisogna sapere su questo adattamento dell’omonimo romanzo del 2017 di Ariana Harwicz

Si intitola Die, My Love ed è il film che vedrà come protagonista Jennifer Lawrence, affiancata dal collega Robert Pattinson nei panni di suo marito.

Si tratta della prossima pellicola diretta dalla regista scozzese Lynne Ramsay (...e ora parliamo di Kevin e A Beautiful Day - You Were Never Really Here) e sarà un thriller psicologico con l'attrice premio Oscar e il divo della saga cinematografica di Twilight.

Il lungometraggio è un adattamento dell’omonimo romanzo del 2017 di Ariana Harwicz.

La regista Ramsay ha co-scritto la sceneggiatura con Enda Walsh, incentrata su una storia ambientata in una zona rurale americana remota e dimenticata. La trama segue una madre che lotta per mantenere la propria sanità mentale mentre affronta la psicosi. Il film viene descritto come “un ritratto di una donna (Lawrence) travolta dall’amore e dalla follia”.



Robert Pattinson (Mickey 17, The Batman) interpreta il marito, mentre LaKeith Stanfield (Scappa – Get Out, Haunted Mansion) interpreta l’amante della protagonista. Nel cast figurano anche Sissy Spacek e Nick Nolte, che completano la rosa di attori stellari di questo thriller psicologico.



Tra i produttori, ci sono Justine Ciarrocchi e Jennifer Lawrence per Excellent Cadaver, insieme a Martin Scorsese, Andrea Calderwood e Black Label Media, che ha finanziato il progetto.