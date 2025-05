Eurovision Song Contest 2025 da stasera, dove e quando vederlo in tv

La kermesse musicale è l'evento non sportivo più seguito al mondo. L'edizione 2025, che vedrà gareggiare per l'Italia Lucio Corsi con la sua Volevo essere un duro, va in scena dal 13 al 17 maggio

L'edizione 2025 dell'Eurovision Song Contest è ormai al via. Martedì 13 maggio scenderanno in campo i primi cantanti, pronti a darsi battaglia. La kermesse verrà commentata, in Italia, dall'inedita coppia composta da Gabriele Corsi e BigMama.

Dove vedere l'Eurovision 2025

Martedì 13 e giovedì 15 maggio andranno in scena le semifinali dell'Eurovision Song Contest 2025. Per vederle è necessario sintonizzarsi su Rai 2 a partire dalle 21.00 (ma ci sarà un'anteprima dalle 20.15). La finale di sabato 17, invece, andrà in scena su Rai 1 dalle 20.40. Gabriele Corsi e BigMama la condurranno in italiano, ma si potrà scegliere di seguire l'Eurovision anche in lingua originale.

In alternativa, è possibile seguire le dirette in streaming su RaiPlay. Qui la finale sarà trasmessa anche in LIS, la lingua dei segni, grazie agli 11 interpreti che eseguiranno le 26 canzoni (tra brani in gara e testi degli ospiti).

Infine, si potrà scegliere di vedere l'Eurovision, senza il commento di Corsi e BigMama, sul canale YouTube della kermesse.