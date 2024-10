Jennifer Lawrence mamma bis: l'attrice aspetta il suo secondo figlio

Il suo docu su effetti delle leggi anti-aborto in Texas



La vita di questa diva è molto intensa, dato che tra pochi giorni, il 25 ottobre 2024, uscirà Zurawski v Texas, un documentario che Jennifer Lawrence ha prodotto esecutivamente insieme a Hillary Clinton che tratta gli effetti delle rigide leggi anti-aborto in Texas.



Il film sarà presentato in anteprima a New York, Los Angeles, Austin e San Antonio. “Abbiamo ritenuto essenziale non solo distribuire il film nei mercati tradizionali come New York e Los Angeles ma renderlo disponibile in tutto il Texas per far comprendere agli abitanti cosa significano davvero queste leggi contro l’aborto nella pratica”, ha dichiarato la regista Maisie Crow in un’intervista rilasciata al magazine americano Deadline.

Proiezioni gratuite verranno inoltre aggiunte in città con misure sull'aborto in votazione (come Charlotte e Phoenix) nelle prossime settimane, si legge nell’articolo di Elise Taylor su Vogue.