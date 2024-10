4/15 ©IPA/Fotogramma

Nel cast anche Joel Edgerton nei panni di Nathaniel Nash, agente della CIA che lavora a Mosca, noto per i suoi ruoli in Star Wars, Il grande Gatsby e Exodus - Dei e re, vincitore di diversi premi per The Secret Life of Us e Animal Kingdom. Nel 2015 ha debuttato come regista con Regali da uno sconosciuto - The Gift