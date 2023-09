16/18 ©Webphoto

Alfred Pennyworth. Tra i ruoli più famosi di Jeremy Irons non si può non citare quello di Alfred Pennyworth: l’attore ha vestito i panni del maggiordomo di Batman nei film della Dc Comics dal 2016 in poi, la prima volta in Batman v Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder, l’ultima in The Flash di Andy Muschietti del 2023