The Batman, il cast del film con Robert Pattinson e Zoe Kravitz. FOTO

Robert Pattinson interpreta Bruce Wayne, alias Batman, in The Batman di Matt Reeves, in prima tv su Italia Uno giovedì 12 settembre. Wayne è un playboy miliardario che di notte veste i panni del vigilante Batman. Dovrà fare i conti con l'eredità lasciata dalla sua famiglia e coi segreti che gli sono stati nascosti

