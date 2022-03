The Batman, Zoe Kravitz: la mia Catwoman potrebbe essere bisessuale

Zoë Kravitz ha dichiarato di aver interpretato come un personaggio bisessuale la sua Catwoman, che vedremo nelle prossime ore in The Batman, l'attesissimo film in uscita di Matt Reeves in uscita il 3 marzo.



Non si tratta di una novità assoluta di questo reboot, anzi: Selina Kyle alias Catwoman era già stata tratteggiata come donna bisessuale in una serie di fumetti della DC Comics uscita nel 2015.

Con il titolo di Catwoman, in quell'albo la scrittrice Genevieve Valentine e l’illustratore Garry Brown avevano fatto baciare a Catwoman una donna. All'epoca la sua bisessualità era stata spiegata come qualcosa che "non era una rivelazione ma semmai una conferma".



Dunque Zoë Kravitz non ci ha messo nulla di suo né nulla di nuovo, bensì si è ricollegata a un dettaglio già presente nel mondo dei fumetti.



La grande novità, però, è che quella bisessualità non si era mai vista nei tanti adattamenti per il grande e il piccolo schermo. Nei film così come nelle serie televisive, la Catwoman che è stata impersonata nel corso degli anni da Eartha Kitt, Michelle Pfeiffer, Halle Berry e Anne Hathaway non era mai stato un personaggio anche solo lontanamente caratterizzato da un orientamento sessuale diverso da quello etero.



Anzi: tutti i progetti precedenti al reboot The Batman mostravano la sensuale ladra di Gotham City come una donna eterosessuale, al centro di una storia arricchita da una forte tensione sessuale che vibra tra lei e il Batman di Bruce Wayne.