Zoe Kravitz e Channing Tatum sono una coppia

Zoe Kravitz sta vivendo un momento speciale . L'attrice statunitense impegnata a tempo pieno nella promozione del cinecomic The Batman che uscirà al cinema il prossimo 3 febbraio, sta vivendo una stagione importante anche dal punto di vista personale. La trentatreenne ha confessato in un'intervista di essere molto felice accanto al compagno Channing Tatum col quale ha intrapreso una relazione la scorsa estate.

“Sono molto felice”

Zoe Kravitz ha sempre vissuto sotto i riflettori ma la continua attenzione da parte dei media non le ha impedito di mantenere un atteggiamento riservato sulla sua vita privata: Il momento d'oro del suo percorso professionale però la obbliga a soddisfare un po' della curiosità accumulata dagli osservatori che da mesi sono spettatori esterni della love story con Channing Tatum, destinata a diventare ancora più importante nei prossimi mesi anche per questioni lavorative.

“Sono molto felice” ha detto la Kravitz a Elle Usa che le ha dedicato copertina e servizio principale all'interno del numero di marzo. Per l'attrice e cantante americana è tutta una questione di positività e di ottimismo, le lenti con cui guarda al futuro in questa nuova fase della sua vita, più matura e più consapevole.

La Kravitz ha speso ottime parole per Tatum, con cui esce ormai da sette mesi, e ha ammesso di averlo contattato lei per la prima volta per proporgli il ruolo di protagonista nel film che segnerà il suo debutto dietro la macchina da presa. La futura regista confessa di aver pensato immediatamente all'interprete di Magic Mike per la parte di Slater King, magnate della tecnologia e personaggio centrale di Pussy Island, le cui riprese potrebbero partire la prossima estate. Il film, concepito come un thriller racconterà la storia di Frida, una cameriera di Los Angeles che incontra il miliardario, se ne infatua, e accetta di seguirlo su un'isola privata di proprietà dell'uomo. Una volta lì, però, si accorge che il magnate non è affatto la persona che sembra.