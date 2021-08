Zoe Kravitz e Channing Tatum nuova coppia? Ecco cosa sappiamo

Zoe Kravitz e Channing Tatum stanno insieme?

approfondimento

Pussy Island, esordio da regista per Zoe Kravitz

Page Six ha pubblicato alcune foto in cui si vede la star di Magic Mike, 41 anni, e l'attrice della serie Big Little Lies, 32, trascorrere del tempo insieme a New York. Potrebbe esserci del tenero, ma i due potrebbero anche solo essere amici visto che i due lavoreranno insieme ad un film, “Pussy Island”, in cui Kravitz, al suo esordio alla regia, dirigerà Tatum. Del resto però i due sono entrambi single: Kravitz ha chiesto il divorzio dall'attore Karl Glusman nel dicembre 2020, separandosi dopo 18 mesi di matrimonio. Tatum, da parte sua, è stato sposato con Jenna Dewan dal 2009 al 2018 e insieme hanno una figlia di 8 anni, Everly. Una fonte vicina al divo 41enne ha rivelato a E! News che i rumors sulla presunta relazione amorosa sono fondati. “C’è più di un’amicizia in corso tra Channing e Zoe” ha detto, spiegando che i due attori trascorrono molto tempo insieme. “La loro relazione è diventata più grande”, ha poi rivelato la fonte.