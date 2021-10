The Batman, ecco la prima foto di Zoë Kravitz nei panni di Selina Kyle

Il regista Matt Reeves pubblica tre tweet che aumentano l'hype in vista del lancio del trailer al DC Fandom. Nelle immagini si vedono il Cavaliere Oscuro che osserva l'alba su Gotham, due character poster con Batman e l'Enigmista e, finalmente, l'attrice che interpreterà Catwoman in borghese

Mentre i fan fremono in attesa dell’arrivo del trailer ufficiale previsto per il 16 ottobre al DC Fandome, il regista di The Batman, Matt Reeves, continua a gettare benzina sul fuoco dell’hype per il nuovo film cinematografico sul Cavaliere Oscuro, stavolta interpretato da Robert Pattinson. Tra le immagini condivise sui social da Reeves c’è anche lui, di spalle, davanti all’alba di una Gotham bella e romantica come non lo è mai stata, ma la scena se la prende tutta un altro personaggio.