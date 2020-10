The Batman, inseguimento in moto: FOTO e VIDEO

Nuove immagini con Robert Pattinson e Zoe Kravitz. Ancora anticipazioni in vista dell’uscita in sala, rinviata al 4 marzo 2022

I fan del cavaliere oscuro non vedono l’ora di poter apprezzare al cinema “ The Batman ” di Matt Reeves. La pellicola, così come accaduto con “Joker” di Todd Phillips, con protagonista Joaquin Phoenix, si è mostrata in parte con un gran numero di scatti e video provenienti dal set, ufficiali e “rubati”.

La scena del funerale girata all’aperto ha consentito ai paparazzi e ai fan di scattare numerose foto dei protagonisti, da Robert Pattinson a Zoe Kravitz , da John Turturro a Colin Farrell . Il recente materiale giunto sul web ha però una valenza ben differente. Si ha infatti modo di assistere a parte di un inseguimento motociclistico per le strade di Gotham, attraverso foto e video.

The Batman, foto dal set del film con Robert Pattinson

Occhi puntati sui personaggi, così come sulla carrozzeria. La moto di Pattinson sembra ricordare particolarmente il design della nuova Batmobile sfoggiata in alcune foto ufficiali. L’idea era quella di offrire al pubblico qualcosa di intrigante ma, al tempo stesso, il più aderente possibile alla realtà. Nel corso del film però potremmo vederne una versione evoluta, per così dire, stando ad altri scatti.

Una vera e propria anteprima di una scena che, vista in sala, promette d’essere altamente adrenalinica. A raccogliere il materiale è stato il fotografo Joshua Mellin, che ha offerto ai tanti fan di Batman scatti e video di alta qualità. È possibile vedere il protagonista sfrecciare al fianco di una figura vestita di nero, che potrebbe rivelarsi essere Selina Kyle, ovvero Catwoman.

The Batman, cosa sappiamo

L’ultimo rinvio a causa del coronavirus ha spostato l’uscita in sala di “The Batman” fino al 4 marzo 2022. I fan del cavaliere oscuro saranno dunque costretti ad avere pazienza ancora a lungo. Un grande cast in questa pellicola, dal protagonista interpretato da Robert Pattinson ad Andy Serkis nei panni di Alfred Penyworth. Zoe Kravitz è stata invece scelta come Catwoman.

Il film si distinguerà però soprattutto per il gran numero di villain presenti. Paul Dano è l’Enigmista, mentre John Turturro è Carmine Falcone. Spazio inoltre a Colin Farrell come Pinguino. Altri personaggi invece non sono stati ancora svelati.

Il principale punto di riferimento fumettistico per il film è sena dubbio “Batman: il lungo Halloween”. La storia di Matt Reeves dovrebbe essere ambientata durante il primo anno di attività dell’uomo pipistrello. Un eroe ancora giovane e in parte acerbo, di certo meno riflessivo rispetto a quello che tutti conosciamo. Le sue doto da detective sono però lì, evidenti, e verranno messe alla prova in questa pellicola.