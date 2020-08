Il complotto contro l'America, John Turturro ieri e oggi. FOTO

2/22 HBO

Recentemente l'abbiamo apprezzato nella miniserie Il complotto contro l'America nei panni di Lionel Bengelsdorf, un rabbino arrivato da poco a Newark eppure capace di registrare grandi consensi in breve tempo. Bengelsdorf crede fortemente che l'America dovrebbe rimanere neutrale durante la "guerra europea", e non vede antisemitismo nelle parole e nelle posizioni di Charles Lindbergh. Il problema, però, non è tanto l'avitore-eroe in sé, ma chi l'ha votato...

Il complotto contro l'America, tutto quello che c'è da sapere sulla serie tv