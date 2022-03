The Batman, la recensione del film con Robert Pattinson

Arriva al cinema dal 3 Marzo, il nuovo cinecomic dedicato al Cavaliere Oscuro. Un noir crepuscolare e coinvolgente con un villain indimenticabile interpretato da Paul Dano e una Zoë Kravitz perfetta nei panni di Catwoman Condividi

“La paura è uno strumento”. Lo sapeva ben H. P Lovecraft, che la considerava il più profondo e antico sentimento dell’animo umano. E lo sa pure The Batman, il protagonista del film del 2022 co-prodotto, co-scritto e diretto da Matt Reeves. Nelle sale cinematografiche dal 3 marzo, la pellicola è un progetto autonomo, senza alcun legame con il DC Extended Universe. Quindi, un’opera che taglia i ponti con precedenti 11 adattamenti cinematografici del fumetto creato da Bob Kane e Bill Fender nel maggio del 1939. Il film interpretato da Robert Pattinson riscrive la storia del vigilante mascherato di Gotham City con tutti i colori del nero. L’uomo pipistrello si trasfigura nell’alfiere della vendetta, tuttavia come scriveva Shakespeare: “La vendetta è più sorda di un serpente alla voce di una decisione giusta“.

The Batman, il Cinecomic si tinge di Noir approfondimento The Batman, il 3 marzo al cinema: l'intervista di Sky TG24 a Pattinson Più che a un cinecomic, The Batman è un noir. Del genere cinematografico in voga negli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale, la pellicola possiede tutti gli stilemi: la voce fuori campo, la soggettiva, la femme fatale, l’utilizzo delle fotografie, il flashback, il detective, il gangster, la metropoli, la violenza, il sadismo, i corpi eccentrici. Solo che in questo film, l’alter ego di Bruce Wayne non è né Philip Marlowe né Sam Spade. E non è nemmeno l’eroe che Gotham merita o quello di cui ha bisogno. Questa volta Batman è un vendicatore tormentato e solitario. Un fragile cavaliere del crepuscolo ossessionato dalla morte dei propri genitori. Alla guida dell'iconica Batmobile, un giustiziere vulnerabile e convinto di non essere più in grado di fare la differenza in una città che divora se stessa. Perché le cicatrici possono ucciderti anche quanto le ferite sono guarite.

The Batman, un lungo Halloween di morte e vendetta approfondimento The Batman, Matt Reeves si pronuncia sul sequel The Batman inizia la notte di Halloween e termina il 6 novembre. Una settimana all’inferno. Sulle note dell’Ave Maria di Schubert, assistiamo al feroce omicidio del sindaco di Gotham City. E in, un crescendo rossiniano, muoiono come pedoni su una scacchiera, altre prestigiose personalità di una città battuta da una pioggia incessante. Ma l’acqua non ripulisce le strade, come auspicava Travis Bickle in Taxi Driver. Dall'Iceberg Lounge all'Arkham State Ospital, il male mangia l’anima dei protagonisti di questa tenebrosa detective story. Non basta che l’uomo pipistrello corchi di botte qualche banda di teppistelli in metropolitana. La saggezza non scorre nel sangue, quando le colpe dei padri ricadono sui figli.

Robert Pattinson, un Batman fragile e oscuro approfondimento The Batman, il nuovo trailer del film La colonna sonora di The Batman, curata dal premio Oscar Michael Giacchino spazia da Volare cantata da Dean Martin a Something in the Way dei Nirvana. E l’uomo pipistrello interpretato da Robert Pattinson ha diverse affinità con Kurt Cobain. Un supereroe dolente e dipendente dal desiderio di vendetta. Anche quando indossa i panni del miliardario Bruce Wayne, Batman è inelegante, trascurato, con lo sguardo spento di chi ha combattuto contro i propri demoni e ha perduto. Non a caso, talvolta, quando entra in azione sfoggia una felpa con il cappuccio e un bomber nero e non la tutta superaccessoriata. Un superoe, poco fisicato con tante macchie e molte paure. Persino il rapporto con il mentore e maggiordomo Alfred risulta complicato dai tanti nodi emotivi mai sciolti dal giustiziere. E la sfida per il Cavaliere Oscuro sarà proprio quella di trasformare in forza la propria debolezza.

L'Enigmista di Paul Dano, un villain indimenticabile approfondimento The Batman, il sito dell’Enigmista è online Erano eoni che non si palesava in un Cinecomic, a prescindere che fosse griffato DC o Marvel, un villain tanto terrificante, quanto umano. Scordatevi l’improbabile tutina verde mostrata da Jim Carrey in Batman Forever, ma pure i completi scicchissimi indossati da Chris Michael nella serie Gotham. The Riddler, ovvero, l'Enigmista interpretato da un titanico Paul Dano, sembra il fratello del John Doe di Seven, imparentato con il John Kramer di Saw-L ’enigmista. Un assassino seriale con un look perturbante che reinterpreta in chiave contemporanea l’uomo invisibile del 1933. Si sa: essere, significa essere percepiti. Ed è questa la pulsione ossessiva del principale antagonista di The Batman. Un talentuoso psicotico che finalmente è riuscito a risolvere l’enigma della propria esistenza. Un criminale dalle assai ridotte attitudini sociale, consapevole che la giustizia sa essere, cieca o poetica, ma quasi mai giusta. Smascherare la verità, è questo il fine ultimo del “mostro” della porta accanto, esasperato da un sistema in cui la verità non esiste e la bugia impera. Una sorta di alter-ego distorto e dissociato di Batman, ma che infine brama uccidere pure i propri idoli, come si evince da uno dei tanti indovinelli proposti dal film: “Cos'è nero, e blu, ed è già morto? Lo sai? “

Da Zoe Kravitz nei panni di Catwoman a Colin Farrell "Pinguino", il cast di The Batman approfondimento The Batman, Zoe Kravitz: la mia Catwoman potrebbe essere bisessuale Dopo Julie Newmar, Michelle Pfeiffer, Halle Berry, Hanne Hathaway e Carmen Renee Bicondova, non era passeggiata di salute incarnarsi in Catwoman, all’anagrafe Selina Kyle, e graffiare con stile e successo il grande schermo, E Zoe Kravitz è riuscita in questa missione, in apparenza, impossibile. Al netto della bisessualità del personaggio, la gatta risulta davvero avere nove vite in The Batman. Dall’alto dei suoi stivali fetish, una ragazza energica, volitiva che ha un debole per i randagi e per i furti e che sa muoversi in un mondo soverchiato da una tossica mascolinità. Funziona alla perfezione, pure Oswald Cobblepot / Pinguino di Colin Farrel. Sfigurato dal trucco prostetico, la star americana si ispira al Fredo della saga del Padrino. Un mafioso pingue e sfregiato, penalizzato oltremodo, dal suo aspetto fisico e desideroso di riscatto, una brama condivisa da quasi tutti i personaggi raccontati in The Batman. Un plauso anche John Turturro che nella parte del boss Carmine Falcone, ci offre un ritratto di mammasantissima, solingo, riservato, quasi dimesso ma capace di strangolarti mentre ti sorride. Ha poco da ridere invece, il primo James Gordon nero, interpretato da Jeffrey Wright. Un tutore dell’ordine onesto e intrepido, un Serpico che ha in Batman, l’unico alleato.