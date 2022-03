The Batman, il sito dell'Enigmista è tornato attivo

Infatti alla fine dei titoli di coda della pellicola , compare un punto di domanda verde seguito dalla parola Addio. Ma per un attimo si vede un fotogramma con l' ’indirizzo rataalada.com . Si tratta del sito internet dedicato all' Enigmista ( Paul Dano ) , che proprio a partire dallo scorso giovedì risulta di nuovo funzionante. la pagina ci rivela nuovi enigmi per poter scoprire qual'è sara il destino cinematografico di questa nuova versione del giustiziere di Gotham

"Una cosa finisce e poi ricomincia". La frase è pronunciata da Marlon Brando in Utimo tango a Parig i, ma si può adattare anche a The Batman , il film dedicato all'uomo pipistrello, interpretato da Robert Pattinson , uscito al cinema in italia il 3 marzo.

A seguire sul sito si palesano sette indirizziIP. Gli appassionati del supereroe a fumetti creato da Bob Kane e Bill Finger capiranno subito che si tratta delle date di uscita degli albi in cui compaiono, rispettivamente, per la prima volta:

The Batman, i fumetti consigliati per accompagnare la visione del film

approfondimento

The Batman, Matt Reeves si pronuncia sul sequel

Infine, si viene reindirizzati su una nuova pagina che riporta scritta cliccabile “click for reward” e con un caricamento che attualmente è giunto al 38%.

E se si cliicca sulla scritta infatti si accede a pagina che risponde alla URL

https://www.rataalada.com/opo/Its_Not_Over_Yet.jpg

L'immagine riporta un messaggio che è possibile decifrare grazie al codice utilizzato dall'Enigmista in The Batman (in rete ci sono diversi video tutorial che ne spiegano il funzionamento) . Per chi non ha tempo di cimentarsi con questo enigma ecco cosa dice il messaggio;

"Pensavi che fossi finito ed invece non conosci tutta la verità, ogni fine è un nuovo inizio. Qualcosa sta arrivando."

Insomma, al netto delle dichiarazione del regista Matt Reeves, sull'eventuale antagonista che vedremo nel sequel del film ( "Ci sono tanti personaggi che adoro, ma penso che Hush sia davvero interessante per questa saga") bisognera aspettare che la pagina sia caricata completamente per avere una visione più chiara di cio che ci attende. D'altronde stiamo parlando di cavaliere, che è per sua natura oscuro, e di un nemico come Riddler a cui piace sparigliare le carte . Si sa: niente è come sembra. Anche perché in The Batman, nella scena ambientata nel maniconio di Arkham fa capolino un misterio prigioniero interpretato da Barry Keoghan. A giudicare dalla silhouette e dalla mefistofelica risata potrebbe pure trattarsi di Mister J, ovvero, The Joker.