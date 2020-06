The Batman, Paul Dano svela dettagli sull’Enigmista

Superman vs Batman, Omar Schillaci sceglie Superman

“The Batman” vedrà Robert Pattinson nei panni del cavaliere oscuro della DC. Al suo fianco vi saranno svariati supervillain nella pellicola di Matt Reeves, da Catwoman a Pinguino, che dovrebbero essere i due principali nella trama. I due saranno interpretati da Colin Farrell e Zoe Kravitz. C’è però grande attesa anche per la versione dell’Enigmista fornita da Paul Dano, che andrà a vestire i panni del villain un tempo interpretato da Jim Carrey.

Riprese sospese a causa dell’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE), che potranno però riprendere a breve, così come quelle di altri film molto attesi, come “Animali Fantastici 3”, con Eddie Redmayne. Intervistato da “The Playlist”, Paul Dano ha parlato della trama del film e del suo personaggio: “Sono rimasto realmente sorpreso dalla sceneggiatura proposta da Matt Reeves”.

Com’era ovvio attendersi, l’attore non ha potuto fornire grandi rivelazioni. Ha però spiegato come ci sarà qualcosa di molto divertente, non soltanto in relazione all’Enigmista. Qualcosa che stupirà i fan dunque in merito a tutti i personaggi: “Si tratta di uno di quei film che non vedi l’ora di far vedere al cinema, promuovendo alla grande. Sarà qualcosa di molto forte”. Parole che somigliano un po’ a quelle pronunciate prima della visione di “Joker” con Joaquin Phoenix. Sembra che Matt Reeves abbia battuto strade differenti da quelle di Christopher Nolan, puntando molto più su atmosfere dark. Così si era espresso infatti Colin Farrell nei mesi passati, definendo la sceneggiatura bellissima ed emozionante, oltre che cupa.

Ecco il cast principale del film:

Robert Pattinson: Batman

Zoe Kravitz: Catwoman

Colin Farrell: Pinguino

Andy Serkis: Alfred

Jeffrey Wright: Jim Gordon

John Turturro: Carmine Falcone

Paul Dano: Enigmista

Chi è Paul Dano

Paul Dano è un attore, regista e sceneggiatore americano, classe 1984. Il suo è un volto difficile da dimenticare, lontano dai classici stereotipi di Hollywood. Lo stesso si può dire anche delle sue scelte attoriali, con una filmografia ricca di personaggi non ortodossi.

Uno dei primi film che lo hanno posto all’attenzione del grande pubblico è stato “Little Miss Sunshine”, del 2006, con Steve Carell e una giovanissima Abigal Breslin. Grandiosa interpretazione ne “Il petroliere”, pellicola di Paul Thomas Anderson, premiato con due Oscar, per la fotografia e per il miglior attore protagonista, ovvero Daniel Day-Lewis.

Negli anni si è fatto apprezzare in film come “Looper”, al fianco di Joseph Gordon-Levitt e Bruce Willis, così come “Looper”, con Hugh Jackman e Jake Gyllenhaal. Nel 2016 è invece al fianco di Daniel Radcliffe in “Swiss Army Man – Un amico multiuso”, commedia agrodolce dai tratti folli. Trova spazio inoltre anche in una produzione italiana. Nel 2015 è infatti al cinema con “Youth – La giovinezza”, film di Paolo Sorrentino con Harvey Keitel e Michael Caine.