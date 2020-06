The Batman e Animali Fantastici 3, riprendono le riprese

L’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE) ha messo in ginocchio l’industria del cinema. Lentamente però si sta tornando alla normalità, per quanto possibile. Ciò vuol dire, ad esempio, che i calendari delle uscite in sala possono dirsi ormai ufficiali, senza il rischio di ulteriori ritardi. Si parla di film come “No Time To Die”, spostato agli ultimi mesi del 2020, così come “Fast & Furious 9”, rinviato invece al 2021. La lista è davvero lunga e comprende anche titoli del mondo Marvel, come “Spider-Man 3”.

Come detto però si torna alla normalità, in parte, il che vuol dire riaprire alcuni set. È giunto il tanto atteso via libera da parte delle autorità britanniche per le produzioni cinematografiche e televisive ad alto budget. Due ottimi esempi in tal senso sono “The Batman” e “Animali Fantastici 3”. Due film particolarmente attesi dal pubblico. Nel primo caso si attende l’esordio di Robert Pattinson nei panni del cavaliere oscuro della DC. Nel secondo invece c’è grande curiosità per capire come si concluderà la saga prequel di Harry Potter, soprattutto dopo la rivelazione nel finale del secondo film.

Svariate le news che circolano nelle ultime ore, con il “Guardian” che sottolinea come le riprese di film e serie TV potrebbero ripartire ufficialmente già a luglio. Ottime notizie per tutto il settore, dai produttori alle piattaforme di streaming, fino ai consumatori, che nei prossimi mesi potrebbero apprezzare prodotti nuovi, sia sul grande che sul piccolo schermo.

Sui set occorrerà seguire rigidamente le normative indicate dalla British Film Commission, così come dal British Film Institute. Si regolamenta la gestione del distanziamento sociale, così come i termini generali della sicurezza sanitaria per l’intera crew e il cast, con misurazione della temperatura e tracciamento. Una volta messo in sicurezza l’ambiente, la Warner Bros vorrebbe ripartire il prima possibile. Sono svariate però le produzioni che scalpitano. Basti pensare al live action de “La Sirenetta” della Disney, così come le nuove stagioni di “Peaky Blinders”, “The Witcher” e “Line of Duty” di Netflix.

The Batman e Animali Fantastici 3, la trama

“The Batman” e “Animali Fantastici 3” sono due dei film più attesi, con cast e crew pronti a tornare sui rispettivi set. Ecco dunque quali sono gli ultimi dettagli sulle trame delle due pellicole. Per quanto riguarda il cavaliere oscuro interpretato da Robert Pattinson, che andrà a sostituire l’ultimo Batman DC, ovvero Ben Affleck, si tratterà di un noir. Un film dalle tinte investigative, con Bruce Wayne impegnato in indagini pericolose. Queste lo condurranno da alcuni dei più temibili criminali di Gotham City. Si vocifera di circa quindici nemici, anche se i principali dovrebbero essere Catwoman (villain soltanto a tratti) e Pinguino. Per la prima volta si metterà dunque alla prova il talento di uno dei più grandi investigatori di sempre, e non soltanto le sue abilità di condottiero.

Ben differente invece la trama dell’ultimo film della saga prequel di “Harry Potter”. Eddie Redmayne è pronto a tornare nei panni di Newt Scamander, che dovrà prepararsi a una gigantesca battaglia, che avrà come sfondo la Seconda Guerra Mondiale. Al pubblico sono stati promessi scenari epici. Il film avrà luogo a Rio de Janeiro, negli anni ’30, come rivelato dalla Rowling con una foto del tempo della città. Non è da escludere però che le location siano svariate.