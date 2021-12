The Batman, il sito dell’Enigmista è online

In rete è spuntato il website dell'antagonista contro cui si dovrà battere l’eroe mascherato nella pellicola diretta da Matt Reeves. Il cattivo sarà interpretato da Paul Dano e il sito a lui dedicato ha come indirizzo "rataalada.com". L’Enigmista offre qui tre dei suoi indovinelli a cui, se riuscirete a rispondere, seguiranno alcune ricompense sbloccate: una serie di identikit di Batman che stanno circolando a Gotham City, presso il dipartimento di polizia

La rete ha appena visto spuntare un website dedicato al villain contro cui dovrà combattere l'eroe mascherato in questo film, ossia l’Enigmista (interpretato da Paul Dano). L’indirizzo del sito è rataalada.com e accedendovi il cattivo offrirà agli utenti tre dei suoi classici indovinelli. Se riuscirete a rispondere all'enigma, potrete accedere ad alcune ricompense che verranno sbloccate. Si tratta di una serie di identikit di Batman che stanno circolando a Gotham City, presso il dipartimento di polizia. Questi identikit sottolineano come le forze dell'ordine stiano ancora tentando di confermare l'esistenza di Batman: siamo infatti agli albori della carriera del vigilante mascherato. In The Batman Bruce Wayne è colto nel suo secondo anno di attività eroica, quindi non è ancora ufficiale la sua esistenza. Anche se ufficiale è senz'altro la sua crociata contro il crimine. Le sue apparizioni notturne fuggevoli, da toccata e fuga, l’hanno sì reso protagonista dell'azione targata Gotham City, tuttavia la polizia sta ancora cercando di confermarne l'esistenza.

In vista della data di uscita, prevista per marzo 2022, le strategie di promozione e di pubblicità della pellicola diretta da Matt Reeves stanno superando se stesse.

Robert Pattinson è Bruce Wayne



approfondimento

The Batman, il trailer ufficiale del nuovo film con Robert Pattinson

Per chi ancora non lo sapesse (impossibile ma non si sa mai), a calarsi nei celebri panni neri di Batman sarà Robert Pattinson.

È andato a lui il ruolo di Bruce Wayne, un Bruce Wayne che si preannuncia molto atipico.

Pattinson lo impersonerà nella primissima fase della sua carriera, raccontandone le origini. Come è stato dichiarato dal regista del film, l'interpretazione di Pattinson deve molto alla figura di Kurt Cobain: per immergersi nell'immenso dolore che Wayne prova, l'attore si è lasciato ispirare dal leader dei Nirvana morto suicida. Ed ecco spiegato per quale motivo nel primo trailer del film come colonna sonora sentiamo proprio una canzone del gruppo grunge targato Seattle...



Catwoman verrà invece interpretata da Zoe Kravitz.

Se già il cast del film comporta un hype notevole, anche la campagna di marketing molto curata e originalissima aumenta parecchio l'attesa dei fan.



L'ultima chicca uscita dal cappello magico dell'ufficio marketing della pellicola è appunto il sito web ufficiale dell’Enigmista. Questo portale interattivo diventa quasi un social network in cui si può giocare direttamente con il villain.

Se non riuscirete a risolvere gli indovinelli che l’Enigmista vi proporrà sul sito, tornate qui da noi per leggere le risposte che trovate di seguito. Non leggetele ora perché vi rovinereste il bello del gioco!





***SPOILER SPOILER SPOILER!!!*** Le risposte agli indovinelli che l’Enigmista propone sul sito web rataalada.com sono le seguenti: “street", "Batman" e "laws”.