The Batman, il trailer ufficiale del nuovo film con Robert Pattinson

Presentato al DC Fandome il filmato di 2 minuti e mezzo che rivela alcune scene del reboot diretto da Matt Reeves. Il film uscirà in sala il 4 marzo 2022

“Io sono vendetta”. Si presenta così il Batman di Robert Pattinson nel nuovo film diretto da Matt Reeves. Il trailer di The Batman, 2 minuti e 39 secondi di botte e inseguimenti in una Gotham City praticamente sempre avvolta nel buio più totale, è stato presentato il 16 ottobre al DC Fandome di Los Angeles, aiutando ad alzare la soglia dell’attesa per il film che uscirà in Italia a marzo del 2022. Potete vedere il trailer di The Batman nel video in alto su questo pagina.

Chi c’è nel trailer leggi anche The Batman, ecco la prima foto di Zoë Kravitz nei panni di Selina Kyle Nel trailer vediamo ovviamente Robert Pattinson, prima col costume da Batman e poi senza, Zöe Kravitz nei panni di Catwoman e in quelli eleganti e raffinati di Selina Kyle, un irriconoscibile Colin Pharrell col volto deformato per interpretare il Pinguino, Jeffrey Wright in quelli di James Gordon. Ma il centro della scena, in questo film, sembra prenderselo l’Enigmista (Paul Dano), che con i suoi omicidi e i suoi enigmi dà al film una atmosfera da crime story.