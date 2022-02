The Batman, Matt Reeves si pronuncia sul sequel

Come riportato dal magazine Inverse, Matt Reeves ha dichiarato al The Independent: “Credo proprio in ciò che abbiamo fatto e sarei entusiasta di raccontare altre storie”

Cresce sempre di più la curiosità per l’uscita del film The Batman , nel frattempo il regista Matt Reeves si è pronunciato in merito al futuro del supereroe.

Come riportato dal magazine Inverse, in occasione della première inglese Matt Reeves ha concesso un’intervista a The Independent dichiarando: “Non fai un numero uno come se ci fosse un numero due. Devi fare un numero uno come se stesse dando il massimo e la storia potesse reggersi e vivere per conto proprio”.