The Batman, il poster italiano del film con Robert Pattinson

Il poster di “The Batman” rende efficacemente l'idea di come sarà il prossimo reboot dedicato al personaggio dei fumetti DC. L'atmosfera a Gotham City è infuocata come suggeriscono i colori dominanti scelti per l'immagine e nel mirino della criminalità che opprime la città c'è lui, Bruce Wayne, ancora una volta incaricato di ripulire la città dai malvagi che si stagliano minacciosi a tutto campo. Il poster rende giustizia al cast di interpreti della pellicola tanto attesa: Zoe Kravitz, Paul Dano e Colin Farrell , rispettivamente Selina Kyle, l’Enigmista e il Pinguino, tutti nel proprio costume d'ordinanza, figurano in primo piano ma l'attenzione è catturata dal protagonista che è ritratto due volte: piccolo e ordinario come Bruce Wayne e grande, minaccioso e determinato come Batman .

L'attesa per l'uscita di “The Batman”

Il poster pubblicato online ha già coinvolto gli appassionati in rete che si stanno spendendo generosamente in commenti e considerazioni che rendono l'idea dell'attesa che, col passare dei mesi, si è sviluppata intorno alla pellicola la cui lavorazione ha incontrato tutte le difficoltà di una grande produzione messa in piedi durante la pandemia. Gli stessi attori coinvolti hanno raccontato la situazione inedita vissuta sul set in cui hanno recitato ricevendo istruzioni attraverso un auricolare, soluzione adottata per limitare al massimo l'interazione tra le persone e mantenere la distanza tra interpreti e cast tecnico. Lo sforzo della produzione per questo titolo è senz'altro stato notevole come è evidente dalle immagini del trailer finale, reso disponibile in italiano dalla divisione nazionale della Warner Bros. Tra gli altri, emerge certamente il lavoro di Robert Pattinson, la cui interpretazione dell'eroe dalle due identità è stata lodata pubblicamente da parte del regista Reeves che ha affermato che il Batman dell'apprezzato attore britannico stupirà i fan per la profondità e la ricchezza delle sfumature emotive trasmesse al personaggio. Non resta che attendere il debutto del nuovo Cavaliere Oscuro che certamente renderà giustizia ai suoi illustri predecessori, una lunga schiera di star: da Val Kilmer a Ben Affleck, passando gli indimenticabili Micheal Keaton e Christian Bale.