The Batman, il trailer italiano del film con Robert Pattinson

Sono state pubblicate dalla Warner Bros. anche in italiano, le prime immagini ufficiali di The Batman, il prossimo film di Matt Reeves dedicato alle gesta del Cavliere Oscuro che potremmo vedere a partire dal prossimo 3 marzo 2022. Protagonista assoluto sarà Robert Pattinson nel doppio ruolo del detective vigilante di Gotham City e del suo alter ego, lo schivo miliardario Bruce Wayne. L'attore britannico è il decimo attore a interpretare Batman in una produzione live-action dopo Val Kilmer, Lewis G. Wilson, Robert Lowery, Adam West, Micheal Keaton, George Clooney, Christian Bale, Kevin Conroy e Ben Affleck.