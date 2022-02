The Batman, Google rende omaggio al nuovo film con un easter egg

In occasione dell’uscita nei cinema di The Batman (dal 3 marzo), Google ha realizzato un piccolo easter egg dedicato al personaggio dei fumetti di DC Comics

Il nuovo film The Batman sarà nelle sale a partire dal prossimo 3 marzo. Per l’occasione Google rende un omaggio particolare alla nova pellicola. E lo fa attraverso un "easter egg", ovvero una sorpresa di Pasqua con cui si connotano piccole funzionalità e trucchetti presenti nei servizi del motore di ricerca.

Il funzionamento è piuttosto semplice. Basta digitare sul motore di ricerca parole come Bruce Wayne, Gotham City, Bat-segnale e Caped Crusader per veder comparire l'effige del famoso pipistrello. Cercando i termini correlati alla saga del personaggio ideato negli anni '30 da Bob Kane e Bill Finger, appare sulla destra dei risultati la sintesi visiva e testuale di quanto ricercato, con l'animazione di un proiettore che, se premuto, annerisce lo schermo riproducendo solo il logo di Batman, e la sua ombra che passa. Qualche secondo per poi tornare alla pagina classica con la ricerca di Google.

Secondo un portavoce del colosso americano, la Warner Bros, casa di produzione dietro The Batman, non ha sponsorizzato la novità, la cui realizzazione è figlia di un omaggio di Mountain View alla pellicola. Durerà per tutto il 2022 e si unisce a molti altri trucchi che il motore di ricerca ha ospitato al lancio di film e momenti particolari. Ad esempio, quelli dedicati alla serie tv statunitense Friends, a Thanos, eroe della Marvel, e a Il mago di Oz di Victor Fleming, che nel 2019 ha spento ottanta candeline dall'uscita al cinema. Sempre in tema Batman, nei prossimi mesi è previsto l'arrivo di Batgirl, diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah, con Leslie Grace e J.K. Simmons.