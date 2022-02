The Batman, pubblicati nuovi character poster del film

Diffusi in rete quattro manifesti che ritraggono i personaggi principali della pellicola diretta da Matt Reeves in arrivo in Italia dal 3 marzo

Sono approdati in rete cinque nuovi poster di The Batman. Si tratta di un poster del film e di quattro character poster che ritraggono i personaggio principali: Batman, Catwoman, Il Pinguino e L’Enigmista. A interpretare i ruoli (e vestirne i panni nei nuovi poster) sono gli attori Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Colin Farrell e Paul Dano.

Nelle sale italiane dal 3 marzo

vedi anche

The Batman, il poster italiano del film con Robert Pattinson

The Batman arriverà in sala in Italia il 3 marzo. La corsa ai biglietti è già iniziata e i posti per la prima nelle sale dotate di schermi iMax sono andati rapidamente esauriti. Il film, diretto da Matt Reeves, racconterà il secondo anno di attività del Crociato Incappucciato, un giovanissimo e ancora inesperto Bruce Wayne alle prese con una complessa crescita personale che dovrà fare i conti con il trauma che si trascina dall’infanzia e la sete di vendetta. Negli Stati Uniti, il film ha ottenuto il rating PG-13, in Italia 6+. A favorirlo nell’obiettivo di schivare il divieto ai minori sarebbero stati l’assenza di linguaggio scurrile e scene di sesso, e una violenza a bassissimo quantitativo di sangue.