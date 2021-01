13/15

Nel 2013, Bernardo Bertolucci si scusò con Maria Schneider per aver girato quella scena di Ultimo Tango a Parigi. "Sono stato orribile nei confronti di Maria perchè non le ho detto cosa stava per succedere. Volevo una sua reazione come donna, non come attrice. Volevo farla reagire e farla sentire umiliata, e penso che lei abbia odiato sia me sia Marlon, perchè non le abbiamo detto nulla".