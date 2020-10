2/17

Nodo alla gola (1948) di Alfred Hitchcock La prima edizione del film in lingua originale (1949) viene respinta anche in appello. La seconda edizione in lingua originale (1956) ottiene il nulla osta per la proiezione in pubblico, con divieto di visione ai minori di sedici anni. Stessa sorte per l’edizione doppiata (1956), mentre la quarta edizione (o seconda edizione doppiata, 2000) ottiene parere favorevole alla proiezione in pubblico, senza limitazioni di età. (Fonte Cine Censura)

