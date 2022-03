The Batman, i fumetti consigliati per accompagnare la visione del film

Esce il 3 marzo nei cinema italiani il nuovo film dedicato al Cavaliere Oscuro, diretto da Matt Reeves e interpretato da Robert Pattinson. Ecco cinque titoli imperdibili per approfondire gli aspetti trattati dalla pellicola ascolta articolo Condividi

La lunga attesa è finita. Oggi, giovedì 3 marzo, arriva nei cinema italiani The Batman, il film di Matt Reeves con Robert Pattinson che promette di riscrivere la storia in celluloide del Crociato Incappucciato. Un nuovo reboot, una nuova angolazione per guardare e reinterpretare uno dei personaggi più iconici nella storia del fumetto supereroistico americano. Se state cercando qualcosa da leggere mentre vi preparate a guardare The Batman, ecco qui una breve lista, che non ha nessuna pretesa di essere esaustiva, di cinque titoli (più un succoso bonus su Catwoman).

Batman: Il Lungo Halloween vedi anche The Batman, il 3 marzo al cinema: l'intervista di Sky TG24 a Pattinson Capolavoro di Jeph Loeb (testi) e Tim Sale (disegni), serie durata un anno e pubblicata tra l’ottobre del 1996 e l’ottobre del 1997, Batman: Il Lungo Halloween è canonica ed è ambientata nel secondo anno di attività del Crociato Incappucciato, lo stesso analizzato in The Batman. Un giovane Bruce Wayne, ancora inesperto come detective e vigilante, si trova ad agire in un mondo in cui una nuova specie di super freaks è pronta a prendere il posto della criminalità tradizionale incarnata da Carmine Falcone e dalla sua famiglia. È proprio l’assassinio del boss mafioso a innescare una serie di eventi e omicidi che cadono puntualmente nei giorni di festa. Batman dovrà scoprire chi è il colpevole, muovendosi in mezzo a una folta schiera di nemici mentre il suo rapporto con Catwoman inizia a evolversi in qualcosa di più di una semplice rivalità. (384 pagine, 35 euro)

Batman: Anno Uno vedi anche The Batman, il nuovo trailer del film Passo indietro. Ancora prima dei fatti narrati in Il Lungo Halloween, ci sono quelli di Batman: Anno Uno, ciclo di quattro numeri pubblicato nel 1987 con i testi di Frank Miller e i disegni di David Mazzucchelli. Miller riscrive le origini di Batman e narra il suo primo anno di attività, quando le strade di Gotham non erano ancora popolate di freaks ma governate dalla malavita tradizionale. Bruce Wayne torna nella sua città dopo anni di assenza, contemporaneamente, da Chicago, arriva un nuovo poliziotto, il tenente James Gordon, integerrimo e deciso a combattere il crimine e la corruzione, trovando un alleato inatteso in un uomo vestito da pipistrello. Batman: Anno Uno è una origin story di James Gordon almeno quanto lo è di Batman, concentrandosi sul rapporto tra i due e su quello con Harvey Dent. Anche qui, Bruce ha da subito a che fare con Selina Kyle e con la sua alter ego Catwoman, ma il Joker compare come una minaccia solo alla fine… (144 pagine, 17 euro)

Batman: l’Impostore leggi anche Batman Day, Nicola Peruzzi: "Il suo segreto è la sua normalità" Miniserie recentissima, in tre numeri, scritta da Mattson Tomlin e disegnata dall’italiano Andrea Sorrentino, Batman: l’Impostore vede un Bruce Wayne che in un solo anno di attività ha già pestato qualche piede di troppo. Stavolta a volerlo fuori dai piedi non sono i supercriminali che si sta abituando ad affrontare, ma qualche pezzo grosso della finanza che vede i suoi affari messi in pericolo dall’attività del Cavaliere Oscuro. Così in città compare un altro Batman che non si fa problemi a uccidere i criminali. Un impostore, come suggerisce il titolo della miniserie, che ha l’obiettivo di gettare una cattiva luce sul nuovo vigilante mascherato di Gotham. A sostenere Bruce la sua psicologa, la dottoressa Leslie Thompkins. Da leggere anche perché scritta dallo sceneggiatore di The Batman. Panini Comics ne ha recentemente pubblicato una edizione rilegata con copertina rigida (168 pagine, 20 euro)

Batman: Ego leggi anche Joker, ritratto del villain più iconico nella storia dei fumetti Durante tutta la fase di lancio, mentre l’attesa per l’arrivo al cinema di The Batman cresceva, Robert Pattinson non ha mai mancato di raccontare al pubblico il suo lavoro sul personaggio e la sua volontà di interpretare un Bruce Wayne fortemente turbato e combattuto. Se quello che cercate è un tuffo nella psiche contorta di un uomo che dopo aver perso i genitori in un duplice omicidio decide di combattere il crimine vestito da pipistrello, la soluzione migliore è probabilmente Batman: Ego. Gioiello scritto e disegnato dal compianto artista canadese Darwyn Cooke, Batman: Ego mette Bruce Wayne davanti a uno specchio, costringendolo ad affrontare il suo peggior nemico: Batman.

Batman: Anno Zero – Città Segreta leggi anche The New Frontier, capolavoro di Darwyn Cooke sulle origini della JLA Saga evento del 2014 realizzata da Scott Snyder (testi) e Greg Capullo (disegni), Batman: Anno Zero riscrive le origini di Batman reinterpretandole dopo Anno Uno pur mantenendo alcuni spunti del lavoro di Frank Miller. In Città Segreta ancora non vediamo Batman, ma un Bruce Wayne tornato a Gotham dopo anni di assenza e dopo esser stato ritenuto morto, alle prese con uno zio (Philip Kane, fratello di Martha) che vorrebbe estrometterlo dalla Wayne Enterprises e con le prime scorribande da vigilante. In Batman: Anno Zero scopriamo anche le origini del personaggio di Edward Nigma, che qui è un collaboratore di Philip Kane e assume i connotati del primo grande nemico di Bruce Wayne, il primo a volerne la morte. La run di Batman di Scott Snyder e Greg Capullo è pubblicata da Panini Comics in formato bonellide e Batman: Anno Zero – Città Segreta è recentemente uscito nella collana da edicola Supereroi – Le leggende DC.