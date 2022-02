Batman, l'uomo pipistrello è protagonista su Sky Cinema

In attesa dell’uscita in sala dell’attesissimo film "The Batman" con Robert Pattinson torna su Sky Cinema (dal 26 febbraio al 4 marzo) un canale interamente dedicato all’amatissimo supereroe DC. Nella collezione nove titoli che comprendono le pellicole firmate da Tim Burton, quelle di Joel Schumacher, la trilogia diretta da Christopher Nolan oltre alle due versioni di Justice League del regista Zack Snyder. I titoli sono disponibili anche nella collezione on demand. Condividi

The Batman arriverà al cinema dal 3 marzo. La pellicola diretta da Matt Reeves e interpretata Robert Pattinson, nel doppio ruolo del detective vigilante di Gotham City e del suo alter ego, lo schivo miliardario Bruce Wayne è uno dei titoli più attesi del 2022. Nell'attesa di scoprire come se la caverà l'uomo pipistrello che questa volta dovrà affrontare Selina Kyle / alias Catwoman (Zoë Kravitz) / alias il Pinguino (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) e Edward Nashton / alias l'Enigmista (Paul Dano), Sky Cinema Collection si trasforma in Sky Cinema Batman. Dal 26 febbraio al 4 marzo, (ri)vedremo 9 titoli che hanno raccontato le gesta del supereroe creato nel 1939 da Bob Kane e Bill Finger, protagonista delle storie a fumetti della DC Comics.

Batman secondo Tim Burton approfondimento Batman, Michael Keaton spiega perché abbandonò il ruolo Sono 9 i film che compongono la collezione che comprende i due diretti da Tim Burton, i due da Joel Schumacher, i tre capitoli firmati Christopher Nolan e le due versioni di Justice League. È il 1989 quando il regista dal gusto visionario e gotico Tim Burton porta al cinema BATMAN, che vede Michael Keaton indossare i panni di Bruce Wayne, nonché il mantello dell’Uomo Pipistrello. Troviamo inoltre Kim Basinger nei panni di Vicki Vale e Jack Nicholson in quelli coloratissimi di Joker. Il film ha uno straordinario successo, ottenendo incassi da capogiro e l’Oscar® 1990 per la Miglior scenografia. Nel 1992 l’accoppiata Burton – Keaton ritorna al cinema con BATMAN – IL RITORNO, in cui l’eroe della DC Comics ha a che fare con la splendida Catwoman di Michelle Pfeiffer e il terribile Pinguino di Danny DeVito.

©Getty

I Batman di Joel Schumacher approfondimento Batmobile, tutte le auto dell’uomo pipistrello Le avventure di Batman proseguono nel 1995 con BATMAN FOREVER, che vede alla regia Joel Schumacher e nel cast Val Kilmer come Uomo Pipistrello, Nicole Kidman come la Dottoressa Chase Meridian, Jim Carrey come l’Enigmista, Tommy Lee Jones come Due Facce e Chris O’Donnell come Robin. Nel 1997 Joel Schumacher firma BATMAN & ROBIN, ma questa volta il ruolo dell’eroe è affidato a George Clooney, affiancato dal Robin di Chris O’Donnell. Come villain invece troviamo Uma Thurman chiamata a interpretare il ruolo di Poison Ivy e Arnold Schwarzenegger quello di Mr. Freeze.

©Getty

Batman, il cavaliere oscuro di Christopher Nolan approfondimento I migliori film di Christopher Nolan BIl 2005 segna l’inizio della trilogia firmata da Christopher Nolan che è stata un vero trionfo di pubblico e critica ed è considerata una delle migliori saghe che vede protagonisti i supereroi. In BATMAN BEGINS, quindi, troviamo per la prima volta Christian Bale dare volto e corpo al Cavaliere Oscuro. Al suo fianco sia in questo capitolo che nei due successivi, ci sono: Michael Caine nei panni del fidato Alfred, Gary Oldman in quelli dell’incorruttibile sergente della polizia James 3. Gordon, e Morgan Freeman in quelli di Lucius Fox che cura gli affari della Wayne Enterprises, oltre ad essere uno scienziato e inventore al servizio di Bruce Wayne. Nel cast anche Liam Neeson che interpreta Henri Ducard, Katie Holmes che dà il volto a Rachel Dawes e Cillian Murphy che veste i panni di Jonathan Crane. Nel 2008 esce nelle sale il secondo capitolo di Nolan, IL CAVALIERE OSCURO, in cui Bale-Wayne deve salvare Gotham dall’inquietante Joker, interpretato da un indimenticabile Heath Ledger che per questo ruolo ottenne l’Oscar® e il Golden Globe come Miglior attore non protagonista. Nella pellicola, premiata anche con l’Oscar® per il Miglior montaggio del suono, troviamo anche Maggie Gyllenhaal come Rachel Dawes e Aaron Eckhart come Harvey Dent. Con l’anno 2012 si chiude la trilogia di Nolan con l’uscita de IL CAVALIERE OSCURO – IL RITORNO, dove troviamo un Bale-Wayne costretto a tornare in attività quando a Gotham compaiono la ladra Catwoman, interpretata da Anne Hathaway, e il terrorista Bane, interpretato da Tom Hardy. Nel cast anche Marion Cotillard nei panni di Miranda Tate e Joseph Gordon-Levitt in quelli dell’agente di polizia John Blake.

©Webphoto

Batman e la Justice League approfondimento Justice League Snyder’s Cut, la recensione del film Non mancano, infine, i kolossal che vedono riuniti i supereroi della DC Comics, con Ben Affleck nei panni di Batman: JUSTICE LEAGUE del 2017 e la nuova versione, voluta in origine dal regista Snyder e richiesta a gran voce dai fan dei supereroi della DC Comics, ZACK SNYDER’S JUSTICE LEAGUE. Determinato ad assicurarsi che il sacrificio finale di Superman (Henry Cavill) non sia stato vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) con lo scopo di reclutare una squadra di metaumani, al fine di proteggere il mondo da una minaccia imminente di proporzioni catastrofiche. Il compito si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, poiché ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato, per trascendere da ciò che li ha bloccati, permettendo loro di unirsi e formare finalmente una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.