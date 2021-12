The Batman, Colin Farrell sarà il Pinguino anche in una serie spin-off

L'attore, già nel cast del film con Robert Pattinson sul Cavaliere Oscuro, ha firmato per una produzione televisiva HBO Max dedicata alla storia di Oswald Cobblepot Condividi

Pochi supereroi hanno avuto e hanno una platea di avversari iconici come quelli di Batman. Personaggi come il Joker, Catwoman, Harley Quinn, che restano appiccicati agli attori per tutta la loro carriera (quasi sempre nel bene, qualche volta, potrebbero dire Halle Berry e Jared Leto, nel male). E il Pinguino. Perché a pochi giorni di distanza dalle parole di Danny DeVito, che dopo aver firmato la sceneggiatura di un fumetto dedicato a Oswald Cobblepot ha dichiarato di aver tanta voglia di rivestirne i panni, è arrivata un’altra notizia: Colin Farrell, il Pinguino del prossimo Batman cinematografico con Robert Pattinson (IL TRAILER), ha firmato per una serie spin-off HBO Max dedicata al personaggio.

Una serie sulla scalata del Pinguino La notizia è stata data in esclusiva da Variety, che ha parlato di “molteplici fonti”. Mancano ancora tre mesi all’arrivo di The Batman nelle sale di tutto il mondo (il debutto è fissato per il 4 marzo 2022), ma Farrell è già entusiasta del ruolo che gli è stato assegnato, tanto da volerci provare ancora, prima ancora di sapere come sarà accolto dal pubblico. Secondo quanto riportato da Variety, la serie dovrebbe concentrarsi sull’ascesa del Pinguino nelle gerarchie criminali di Gotham. La serie, già in fase di pre-produzione da mesi, ha dunque trovato il suo protagonista.

MATT REEVES TRA I PRODUTTORI A scrivere la sceneggiatura sarà Lauren LeFranc, produttori esecutivi saranno lo stesso Farrell, Matt Reeves (regista di The Batman) e Dylan Clark (produttore del film) con le loro 6th & Idaho e Dylan Clark Productions. Naturalmente tra i produttori non potrà mancare la Warner Bros. titolare dei diritti cinematografici e televisivi per i personaggi DC Comics. Né HBO Max né Warner hanno voluto commentare la notizia. La serie sarebbe la seconda spin-off di The Batman dopo quella sul Gotham City Police Department con Joe Barton come showrunner.