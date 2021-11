The Batman, la Batmobile di Robert Pattinson in mostra: FOTO

La Warner Bros. ha deciso di mostrare l’auto che il nuovo Batman guiderà nel prossimo cinecomic in occasione del Movie Exhibited, tenuto ad Abu Dhabi Condividi

Come sarà l'automobile del Batman interpretato da Robert Pattinson nel nuovo film The Batman? La Warner Bros. ha deciso di soddisfare la curiosità dei fan mostrando la Batmobile in occasione del Movie Exhibited, tenuto ad Abu Dhabi.

The Batman, svelata la Batmobile approfondimento The Batman, il trailer mashup con Aldo, Giovanni e Giacomo. VIDEO In The Batman, il regista Matt Reeves ha scelto di dotare il supereroe di un veicolo molto diverso da quelli del passato, più “muscoloso” e meno “fantascientifico” rispetto alle Batmobile dei film precedenti. La luce rossa emanata dal cofano, in particolare, rimanda al contrasto tra rosso e nero su cui è improntata la campagna promozionale. Durante l’evento ad Abu Dhabi ha partecipato anche Robert Pattinson. “La prima volta che ho incontrato Matt Reeves abbiamo parlato del fatto che volevamo fare qualcosa di radicalmente diverso da ciò che abbiamo visto finora” ha spiegato l'attore. “Non ha molto controllo della sua personalità. La separazione tra Batman e Bruce non è ancora chiara. Mi piaceva l’idea si avere un Batman ancora fuori controllo. È una strana creatura. Non ha ancora ben capito cos’è Batman, esce la notte con il cappuccio perché non riesce a dormire”.

The Batman, cosa sappiamo approfondimento The Batman, il trailer ufficiale del nuovo film con Robert Pattinson The Batman uscirà il 3 marzo 2022 nelle sale italiane. Ecco la sinossi ufficiale: “The Batman è un thriller teso e ricco d’azione che mostra Batman nei suoi primi anni, in lotta per bilanciare rabbia e rettitudine mentre indaga su un inquietante mistero che ha terrorizzato Gotham. Robert Pattinson offre un ritratto crudo e intenso di Batman come un vigilante disperato e disilluso, consapevole che la rabbia che lo consuma non lo rende migliore dello spietato serial killer a cui sta dando la caccia”. Per quanto riguarda il cast, Robert Pattinson interpreterà Bruce Wayne / Batman, mentre Andy Serkis sarà Alfred e Jeffrey Wright presterà il volto a James Gordon. Zöe Kravitz interpreterà Catwoman; Paul Dano sarà l’Enigmista; Colin Farrell interpreterà il Pinguino; John Turturro sarà Carmine Falcone. Nel cast anche Peter Sarsgaard nei panni del procuratore distrettuale Gil Colson, Jayme Lawson in quelli della candidata sindaca Bella Reál e Barry Keoghan alias agente Stanley Merkel. Il copione è opera del regista Matt Reeves e Mattson Tomlin. La produzione è curata da lui stesso insieme a Dylan Clark, suo partner nei film del Pianeta delle scimmie. Il direttore della fotografia è Greig Fraser. Parlando con Variety, Pattinson ha dato una piccola anticipazione ai fan. “Io e Zoë Kravitz abbiamo fatto delle cose. Sarà qualcosa di piccolo, ma estremamente divertente. Ci sono un sacco di piccole sorprese in arrivo. Ho da poco visto un po’ del film ed è veramente, davvero molto fico”.