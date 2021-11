The Batman, il trailer mashup con Aldo, Giovanni e Giacomo. VIDEO

Il trailer di The Batman , film di Matt Reeves con Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro , è stato presentato ufficialmente meno di un mese fa, il 16 ottobre, in occasione del DC Fandom. Un mese scarso, un tempo sufficiente a elaborare l’indispensabile mashup con Aldo, Giovanni e Giacomo, realizzato dalla Amarcord Produzioni di Gerardo Bosso. E come al solito, si tratta di un piccolo capolavoro che potete ammirare in fondo a questo articolo.

OCCHIO ALLA GUEST STAR A SORPRESA

Giovanni torna ancora in scena truccato da mimo dei Grandi Magazzini, Giacomo si ritrova a colloquio con Batman in prigione, da dietro il vetro, per provare a spiegare al Cavaliere Oscuro che quanto successo con Marina in Chiedimi se sono felice è già dimenticato, non è stato poi niente di che. Ma Batman non la prende comunque benissimo. C’è poi una guest star inattesa, un’apparizione totalmente estemporanea, che vi farà morire dalle risate. Troppo bella per spoilerarvela con le parole, guardate il video.