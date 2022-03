Il Pinguino, la serie spin-off sarà "una storia alla Scarface"

Dylan Clark, il produttore del film The Batman con Robert Pattinson, ha accostato la serie televisiva che nasce da una costola della pellicola al mitico personaggio di Tony Montana di Al Pacino in Scarface. La serie, prodotta per HBO Max, avrà come protagonista l’Oswald Cobblepot interpretato da Colin Farrell, suo personaggio che già vedremo nel film in uscita in Italia il 3 marzo

La pellicola uscirà nelle sale statunitensi il 4 marzo mentre la distribuzione in Italia avverrà un giorno prima, anticipando quell'americana: da noi The Batman uscirà il 3 marzo.

La serie spin-off su il Pinguino si soffermerà sul personaggio di Batman chiamato Oswald Cobblepot (il cui alter ego è appunto il Pinguino) e sarà presentata come una “storia alla Scarface”. Ad annunciarlo è stato Dylan Clark, il produttore del film The Batman che si occuperà anche di questa serie spin-off, prodotta per HBO Max. “Stiamo curando questa serie TV con Colin Farrell nei panni di Oswald Cobblepot, che mostrerà l’ascesa di Oz, e sarà paragonabile a una storia alla Scarface. Posso dire che è entusiasmante fare una cosa del genere, curandola come progetto a sé, ma è un qualcosa che parla del personaggio e del nostro stesso film. Quando le persone torneranno a guardare The Batman capiranno come alcune battute si riferiscano a tutta la storia precedente”, ha dichiarato Dylan Clark in occasione di un'intervista rilasciata a SFX Magazine. A calarsi nei panni di Oswald Cobblepot-Pinguino sarà ancora una volta Colin Farrell. Proprio il suo pinguino sarà qualcosa di simile al Tony Montana di Al Pacino in Scarface, stando alle parole del produttore del progetto. The Batman è l’attesissimo film co-prodotto, co-scritto e diretto da Matt Reeves che vede nei panni di Bruce Wayne/Batman un Robert Pattinson che pare sia in stato di grazia (ispiratosi a Kurt Cobain per restituire un personaggio tormentato).

Durante la campagna di promozione del film, proprio Oz ha attirato l'attenzione dei fan, un po' perché l’attore che sta sotto è ben poco riconoscibile e un po' perché - anche solo nei pochi assaggi della pellicola che ci siamo fino a ora gustati - quel personaggio piace. Ma purtroppo nel film in uscita non gioca un ruolo di prim'ordine, dato che il cattivo numero uno sarà l'Enigmista.

L’Oswald "Oz" Cobblepot aka Il Pinguino di Farrell è un personaggio molto diverso da quello interpretato da Danny DeVito in Batman Returns. Quest'ultimo era molto appariscente, mostruoso e assai simile a un orripilante uccello. Di tutt'altra pasta invece è quello di Farrell, il cui aspetto fisico (e non solo fisico ma anche di atteggiamento, gestualità e parlata) ricordano quelli di un gangster. In effetti lui è un gangster, un boss di Gotham City. Anche nel suo caso l'aspetto rimane sul mostruoso andante, non proprio come lo era il Pinguino di DeVito ma comunque ben lungi dall'esserci sotto l'innegabile bellezza dell'attore Colin Farrell, ecco.

The Batman, Colin Farrell sarà il Pinguino anche in una serie spin-off

Perché è nata la serie spin-off sul Pinguino



Una serie spin-off sul Pinguino è in cantiere,collegata a "The Batman"

Proprio a causa del poco spazio dato all’Oz di Farrell in The Batman, è stato deciso di produrre una serie televisiva totalmente dedicata al personaggio interpretato dal divo.



Alla fine del 2022 è stata confermato il progetto spin-off di Penguin per HBO Max. Per adesso non c'è ancora un titolo ufficiale e non è stata nemmeno rivelata una potenziale finestra temporale di rilascio.



Le uniche notizie certe circa questo show sono i nomi del produttore esecutivo e della sceneggiatrice: il primo è Matt Reeves, il regista, co-scrittore e co-produttore del reboot di Batman in arrivo; la seconda invece è Lauren LeFranc (Agents of S.H.I.E.L.D.), che già sarebbe al lavoro per la scrittura della sceneggiatura.

Pare che la serie voglia proporsi come un intrigante dramma poliziesco in salsa gangster, rievocando atmosfere dell’America anni Venti e Trenta, quelle dominate dalle figure di Al Capone e soci.