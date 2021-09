Una serie spin-off sul Pinguino è in cantiere,collegata a "The Batman"

The Batman , l'attesissimo film diretto da Matt Reeves con Robert Pattinson nei panni del cavaliere oscuro che dovrebbe uscire (pandemia permettendo) il 4 marzo del 2022, sta generando tantissimi progetti collaterali. Tra questi, ci sarebbe anche una serie televisiva spin-off dedicata al personaggio del Pinguino , che HBO Max avrebbe già in cantiere. A produrre questo spin-off concentrato sul villain numero uno dell'uomo pipistrello ci saranno lo stesso regista di The Batman, Matt Reeves, e il produttore Dylan Clark (che durante la sua carriera ha prodotto, tra gli altri, il film Oblivion del 2013).

E, dato che in "The Batman" di Matt Reeves questo personaggio viene interpretato da Colin Farrell, è molto probabile (per non dire quasi certo) che anche in questa serie spin-off a vestire i panni del celeberrimo cattivo che terrorizza Gotham City ci sarà il famoso attore irlandese. Però, non essendo stato ancora raggiunto un accordo ufficiale per questo progetto, è bene non sbilanciarsi sulla presenza o meno di Farrell come protagonista... Ricordiamo che dopo il film di "The Batman", la cui uscita è attesa per il marzo 2022, sempre su HBO Max arriverà "Gotham City PD", la serie sul distretto di polizia di Gotham che farà da prequel alla pellicola con Robert Pattinson.

Il Pinguino (in inglese, nelle edizioni originali sia dei fumetti sia dei film, Penguin) è l'alter ego di Oswald Chesterfield Cobblepot, nato come personaggio dei fumetti DC Comics. È stato creato da Bob Kane (per quanto concerne i disegni) e da Bill Finger (per i testi) ed è comparso per la prima volta nel dicembre 1941 su Detective Comics (vol. 1) n 58.

Il Pinguino al cinema



Questo personaggio è apparso per la prima volta sul grande schermo nel 1966, nel film "Batman" diretto da Leslie H. Martinson in cui era interpretato da Burgess Meredith.

È stato l'antagonista principale della pellicola del 1992 "Batman - Il ritorno" diretta da Tim Burton: sul set di quel film il personaggio è stato interpretato da Danny DeVito, in una nuova e inedita versione più dark in cui appare come un deforme mostro che odia la gente, dunque non più quel gentiluomo del crimine (à la Lupin, per intenderci) qual era al suo esordio sulle pagine del fumetto.

Fu Tim Burton a cambiare la sua storia, raccontando di come fosse stato abbandonato dalla famiglia a causa della sua deformità. Sopravvissuto nelle fogne con una colonia di pinguini, venne poi arruolato in un freak show come fenomeno da baraccone.

Oltre a cambiargli i connotati fisici (facendo apparire DeVito proprio come un pinguino, dunque basso, grasso, con pochissimi capelli unti, un naso aquilino, i denti appuntiti e le dita delle mani attaccate l'una all'altra, come in una pinna di un pinguino appunto), nel film di Tim Burton il Pinguino è sprovvisto di quel vizio che lo connotava sulle pagine cartacee: lì non fuma. Tuttavia in una scena si vede consegnargli il bocchino, l'accessorio che connota l'immagine classica di questo villain.



Infine, il Pinguino è l'antagonista secondario del film The Batman (che uscirà nel 2022), diretto da Matt Reeves. Il personaggio sarà interpretato da Colin Farrell.

Per l'attore irlandese non si tratta della prima interpretazione di un personaggio dei fumetti, dato che ha già vestito i panni di Bullseye nel film della Marvel "Daredevil".