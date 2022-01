Al Capone moriva 75 anni fa: i film che si sono ispirati a lui

Il 25 gennaio ricorre l'anniversario della scomparsa del gangster più famoso della storia. La sua figura è stata protagonista anche sul piccolo e sul grande schermo. Ecco le pellicole che hanno raccontato la sua vita o si sono ispirate a lui Condividi

Si dice Al Capone e si pensa subito al criminale più famoso di sempre. Figlio di un barbiere e di una sarta, Alphonse Gabriel Capone - questo il suo nome completo - è nato a Brooklyn il 17 gennaio 1899, da genitori di origini campane. Trascorre la sua infanzia nella miseria e in un ambiente degradato, dove entra in contatto con le gang della zona dedite alla microcriminalità. Da quel momento, di banda in banda, "conquista" un posto nel mondo della criminalità. Capone è morto il 25 gennaio 1947. A 75 anni dalla sua scomparsa, ecco come la sua figura ha ispirato il cinema.

Scarface (1932) approfondimento Scarface and the Utoucable: serie dedicata ad Al Capone ed Eliot Ness Il personaggio di Al Capone ben si presta, per via delle sue caratteristiche, come modello per il grande schermo. E infatti non sono poche le pellicole che si sono ispirate alla sua figura di gangster. Uno dei casi più famosi è quello di Scarface, uscito nelle sale nel 1932. Il personaggio interpretato da Paul Muni è un rimando a Capone. Il protagonista è un giovane killer, Tony Camonte, noto come lo Sfregiato a causa di una grossa cicatrice che gli deturpa il volto. Il ragazzo, spietato e sanguinario, diventa la guardia del corpo di un boss. Aiutato dall’amico Gino Rinaldo, si impadronisce del potere. Morbosamente geloso della sorella, Tony compie però l'errore di uccidere Rinaldo, che l'ha sposata. Nel 1983 Brian De Palma ha realizzato un nuovo Scarface, liberamente ispirato a questa pellicola. Al Capone (1959) Il nome del gangster dà il titolo alla pellicola del 1959 diretta da Richard Wilson. A interpretare Al Capone è Rod Steiger. Il film ripercorre la vita del famigerato criminale e la sua “carriera malavitosa” che lo ha portato alla guida di in un vero e proprio impero criminale. Alla fine Al Capone verrà preso e condannato a 11 anni di carcere.

F.B.I. contro Al Capone (1959)

approfondimento Da De Niro a Tom Hardy: gli attori che hanno interpretato Al Capone Il titolo originale è The Scarface Mob ed è un film del 1959 diretto da Phil Karison. Originariamente è stato un episodio della serie tv antologica Westinghouse Desilu Playhouse. Fu poi distribuito al cinema nel 1962. Si basa sul romanzo The Untouchables di Eliot Ness e segue le gesta del boss di Chicago e la sua cattura da parte dell’F.B.I. Due mafiosi contro al Capone (1966) La pellicola, diretta da Giorgio Simonelli, è una commedia nostrana con protagonisti Franco Franchi e Ciccio Ingrassia che interpretano due immigrati siciliani, due poliziotti che tentano di entrare nella gang di Al Capone per farlo arrestare. José Calvo interpreta il gangster. Il massacro del giorno di San Valentino (1967) È ambientato nel 1929, quando le due più potenti bande rivali di Chicago, capeggiate da Al Capone e Bugs Moran, sono in feroce competizione per il dominio del contrabbando. Il massacro del giorno di San Valentino, diretto da Roger Corman, è sostanzialmente la cronaca romanzata del famoso massacro del 14 febbraio 1929, in pieno proibizionismo. Originariamente per interpretare Capone era stato scelto Orson Welles, mentre Jason Robards era stato scelto per il ruolo di Bugs Moran. Welles venne però osteggiato dalla casa di produzione Fox, che mise il veto su di lui.

Quella sporca ultima notte (1975)

approfondimento Scarface, lalocation della scena con la motosega è ora una farmacia La pellicola Quella sporca ultima notte, diretta dal regista Steve Carver, racconta del giovane Alfonso Capone che, con abile mossa, si rende utile a Frankie Yale e al suo socio Johnny Torrio. La battaglia, tuttavia, continua feroce sino a quando, essendogli stata uccisa l'amante Iris Crawford, Capone reagisce con la famosa strage di San Valentino (14 febbraio 1929). A interpretare il gangster è Ben Gazzara. Nel cast anche un giovane Sylvester Stallone, nei panni di Frank Nitti. Piccoli Gangsters (1976) Il titolo originario del film è Bugsy Malone ed è stato diretto da Alan Parker. Si tratta di una pellicola musicale ispirata alla Chicago del Proibizionismo e alle imprese di Al Capone. Le armi dei gangster consistono all'inizio in una torta alla crema, che uccide il personaggio se questo viene colpito in faccia; questa arma viene poi superata dalla machine-bignè, che spara bignè alla crema più velocemente e che quindi ha più efficacia. Gli interpreti principali sono Jodie Foster e Scott Baio. Scarface (1983) Remake della pellicola del 1932, ha come interprete principale Al Pacino che indossa i panni del celebre gangster (ma non ci sono rimandi diretti ad Al Capone, che è solo una fonte di ispirazione). Scritta da Oliver Stone, è diretta da Brian De Palma. Pacino è Tony Montana, immigrato cubano, criminale di piccolo cabotaggio, quindi boss della droga, protagonista di una folle ascesa e una sanguinosa parabola nel mondo della criminalità organizzata americana dei primi anni Ottanta. Cinico e spietato, Tony va dritto per la sua strada uccidendo tutti quelli che cercano di sbarrargli la strada. Ma rifiutandosi di compiere un attentato per il boss Sosa (Paul Shenar) per lui cominciano i guai. La colonna sonora è stata curata dal compositore italiano Giorgio Moroder.

The Untouchables - Gli intoccabili (1987) vedi anche Sean Connery, l'Intoccabile: il ruolo che gli valse il suo unico Oscar Il cast di questo film è stellare: diretto da Brian De Palma, vede come protagonisti Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro, Andy García, Charles Martin Smith, Richard Bradford. Chicago, anni '30: il boss mafioso Al Capone, interpretato da De Niro, è il padrone della città in pieno Proibizionismo. Si dedica dunque al contrabbando di alcolici, tenendo sotto controllo bar, locali notturni, polizia e sindaco. L'agente governativo Eliot Ness, interpretato da Costner, vuole smascherare l'impero economico di Al Capone e arrestare il boss malavitoso. Indimenticabile la frase cult: “Sei solo chiacchiere e distintivo!”. L’impero del crimine (1991) Il boss mafioso appare anche brevemente nel film L’impero del crimine del 1991, dove è interpretato da Titus Welliver. Negli anni del Proibizionismo, a New York, due italiani si mettono in affari con due ebrei, scalando le vette del crimine locale sino a diventare i signori indiscussi del contrabbando in città. Diretto da Michael Karbelnikoff, ha nel cast, tra gli altri, Christian Slater e Anthony Quinn. Boardwalk Empire - L'impero del crimine (2010)

Al Capone è apparso anche nella serie tv Boardwalk Empire, interpretato da Stephen Graham. La serie è prodotta da Martin Scorsese e Mark Walhberg. Con l'entrata in vigore del Proibizionismo, Enoch "Nucky" Thompson, in parte boss mafioso e in parte politico corrotto, escogita un piano per diventare ricco vendendo il liquore divenuto illegale. La serie è ambientata ad Atlantic City nel 1920. Al Capone viene poi citato nella serie TV Peaky Blinders, dove il protagonista fa riferimento a lui annoverandolo come un boss italiano a Chicago, mentre nell’episodio di Relic Hunter intitolato Il bunker segreto, Sydney e Nigel, mentre cercano una leggendaria arma, si trovano in un suo vecchio bunker.