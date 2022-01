Scarface, la location della scena con la motosega è ora una farmacia

La celebre scena con la motosega

Scarface, le curiosità sul film di Brian De Palma con Al Pacino

L'ultima curiosità su Scarface, lungometraggio che conta più di una generazione di appassionati tra cultori e addetti ai lavori e semplici spettatori e che il prossimo anno celebrerà quarant'anni dalla sua distribuzione, è stata condivisa via Twitter da un utente @sick_66 che, trovandosi sul posto, ha scattato una foto all'esterno della palazzina a due piani, dove oggi campeggiano le insegne al neon della catena di farmacie statunitense CVS. L'edificio, come è evidente, è stato sottoposto a ristrutturazione e sulla facciata oggi sono visibili anche tre oblò che non erano presenti all'epoca del film di De Palma. Con il suo posizionamento sulla via dello shopping del centro della città e una tipica palma a far da cornice alla scena, il posto oggi appare del tutto diverso da quello mostrato nel famoso film di De Palma, considerato fin dalla sua uscita uno dei titoli meglio riusciti del filone gangster. L'attuale farmacia sorge nel posto dove fu girata la celebre scena con la motosega: il protagonista narcotrafficante Tony Montana, magistralmente interpretato da Al Pacino, impegnato nell'acquisto di una partita di droga, viene braccato all'interno dell'edificio da una banda di nemici colombiani (uno di loro minaccia di colpirlo, appunto, con una motosega). Proprio quando sembra non esserci più scampo, l'intervento dall'esterno dei suoi complici scatena uno scontro a fuoco particolarmente animato e cruento che termina con un eccidio da cui il protagonista esce illeso recuperando, inoltre, la partita di droga.