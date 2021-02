Capone, gli ultimi giorni del boss su Sky Cinema

Sabato 20 febbraio alle 21.15 va in onda in prima tv su Sky Cinema Uno il biopic in cui Tom Hardy interpreta il celebre gangster alle prese, dopo la prigione, con i rimorsi e gravi problemi di salute e mentali

Anche i potenti, prima o poi, devono confrontarsi con i limiti del proprio essere umani. E questo confronto, anzi sarebbe meglio dire vero e proprio scontro, è particolarmente impietoso nel caso di uno dei più celebri boss della malavita a stelle e strisce in Capone, biopic diretto da Josh Trank in prima visione tv sabato 20 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection - Gangster.



A interpretare il leggendario Al Capone è un Tom Hardy in stato di grazie, affiancato nel cast della pellicola da grandi interpreti come Linda Cardellini, Kyle MacLahlan e Matt Dillon.



Qui però Capone non ci viene mostrato, come in altri film, durante il suo periodo di massimo “splendore”. Tutto il contrario: quello interpretato da Hardy è piuttosto un gangster giunto al suo “viale del tramonto”, dopo dieci anni passati in prigione in seguito alla condanna per evasione fiscale.