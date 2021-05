approfondimento

Le migliori serie tv da vedere a maggio

Si tratta di “Scarface and the Untouchable”, serie TV targata “Showtime” che racconterà sul piccolo schermo la storia di Al Capone ed Eliot Ness. Qualcosa di già visto ne “Gli intoccabili” del 1987 (e non solo), con Robert De Niro e Kevin Costner, oltre a Sean Connery e Andy Garcia, per la regia di Brian De Palma.

In questo caso la principale fonte d’ispirazione è l’omonimo libro di Max Allen Collins e A. Brad Schwartz. Sguardo puntato sulle vite dei due personaggi storici. Non soltanto lo scontro, dunque, bensì una vera e propria analisi dei loro ben differenti percorsi di vita. Il tutto con l’era del proibizionismo a Chicago a fare da sfondo.