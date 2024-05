Oversound Music Festival: il programma dei live estivi

Musica

Più di un milione e mezzo di persone hanno invaso ieri la spiaggia brasiliana di Copacabana per il concerto gratuito di Madonna, tappa finale del suo tour mondiale 'Celebration'. Madonna, 65 anni, ha eseguito canzoni come 'Like a Prayer', 'Vogue' ed 'Express Yourself' per oltre due ore dalle 22:45 (le 3:45 di domenica in Italia) in conclusione del tour dei suoi più grandi successi iniziato alla fine dell 'anno scorso