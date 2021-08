Aggredito in Irlanda Barry Keoghan, attore di "Dunkirk" e "Eternals"

approfondimento

L'attore sarebbe stato aggredito nella notte tra sabato 14 agosto e domenica 15 agosto, intorno alle tre e mezza del mattino, secondo un portavoce della polizia irlandese: “Abbiamo risposto a un incidente in un hotel nella zona di Wellpark nella città di Galway. È stata chiamata un'ambulanza e un uomo sulla ventina è stato trattato per delle ferite non mortali. Le indagini sono in corso. Non è stato emesso alcun procedimento di arresto”. Secondo le ricostruzioni della polizia, Keoghan sarebbe stato aggredito di ritorno in hotel dopo essere stato in un bar a Dominick Street con alcuni amici: l'hotel si trova in un quartiere molto elegante della città, dove è molto raro sentir parlare di aggressioni o altri fatti di cronaca. A quanto risulta, l'attore non ha sporto denuncia e non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.