The Penguin, trama, cast e cosa sapere sulla serie tv su Sky

Lo show spin-off di The Batman sta per arrivare in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Autori, produttori, registi, attori, personaggi e ambientazione. La guida completa per arrivare preparati al primo episodio

The Penguin, serie tv HBO, arriverà in Italia il 20 settembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, in contemporanea con la messa in onda negli Stati Uniti, alle 3 del mattino ora italiana (i successivi episodi andranno in onda nella notte tra domenica e lunedì, sempre in contemporanea con gli Stati Uniti, a partire dal 29 settembre). Prodotta da Warner Bros. Television e DC Studios, la serie vede Colin Farrell tornare nei panni di Oswald Cobblepot, Il Pinguino, già indossati nel film The Batman diretto da Matt Reeves e uscito al cinema nel 2022.

Spin-off di The Batman La serie, strutturata in otto episodi, continuerà l’epica saga crime cominciata da Reeves con The Batman, concentrandosi sul personaggio di Oz Cobb, storico villain della DC Comics, e sulla sua ascesa nel mondo della criminalità di Gotham City dopo la morte del boss mafioso Carmine Falcone. The Penguin è uno show di alto profilo produttivo, ricca di effetti speciali, che vede protagonista uno straordinario Colin Farrell, reso ancora una volta irriconoscibile da un incredibile lavoro al trucco prostetico. Una serie adatta tanto al pubblico più affezionato dei fumetti DC quanto a chi ama semplicemente il genere crime.

Ponte tra i due film La narrazione partirà una settimana dopo i fatti che hanno concluso il film The Batman, col grande allagamento che ha colpito Gotham City, come ha spiegato la showrunner Lauren LeFranc, facendo da ponte col sequel cinematografico previsto per il 2026. Tanto i film di The Batman quanto The Penguin rimangono fuori dalla continuity del DCU in mano a James Gunn, configurandosi dunque come quelli che tecnicamente vengono chiamati Elseworlds: storie che hanno gli stessi personaggi ma completamente slegati dagli eventi dell’universo cinematografico DC. leggi anche The Penguin, secondo i creatori funziona anche senza Batman

Crediti Showrunner della serie è Lauren LeFranc, che è anche produttore esecutivo con Matt Reeves, Dylan Clark, Colin Farrell, Craig Zobel e Bill Carraro. Registi degli episodi sono Craig Zobel (che dirige i primi tre), Helen Shaver (episodio 4 e 5), Kevin Bray (episodio 6 e 7), Jennifer Getzinger (episodio 8). Sceneggiatori Lauren LeFranc, Erika L. Johnson, Noelle Valdivia, John McCutcheon, Breannah Gibson e Shaye Ogbonna, Nick Towne, Vladimir Cvetko.

Cast Nel cast figurano Colin Farrell (Oz Cobb aka “The Penguin”), Cristin Milioti (Sofia Falcone), Rhenzy Feliz (Victor Aguilar), Michael Kelly (Johnny Viti), Shohreh Aghdashloo (Nadia Maroni), Deirdre O’Connell (Francis Cobb), Clancy Brown (Salvatore Maroni), James Madio (Milos Grapa), Scott Cohen (Luca Falcone), Michael Zegen (Alberto Falcone), Carmen Ejogo (Eve Karlo), Theo Rossi (Dr. Julian Rush). leggi anche The Penguin, rilasciata la Main Key Art della serie Sky Esclusive

Le dichiarazioni di Lauren LeFranc e Matt Reeves “Siamo nel ventre della città – ha dichiarato Lauren LeFranc in un’intervista rilasciata a Entertainment Weekly – Oz è un manovratore e agitatore. Non ci si può sempre fidare di lui. È molto intelligente e metodico, ma anche estremamente impulsivo. Non puoi prevedere cosa farà”. Matt Reeves, produttore esecutivo, ha parlato così della serie: “Colin è esploso fuori dallo schermo come Il Pinguino in The Batman. Avere l’opportunità di esplorare la vita più segreta di quel personaggio nella serie HBO Max è un assolutamente elettrizzante. Dylan (Clark, ndr) e io siamo così entusiasti di lavorare con Lauren nel proseguire la storia di Oz mentre lui afferra violentemente il potere a Gotham”.

Le parole di Colin Farrell Anche il protagonista (e a sua volta produttore esecutivo) Colin Farrell ha parlato dello show e di come farà conoscere meglio al pubblico il personaggio del Pinguino, il suo rapporto con la madre e quello con Sofia Falcone, figlia di Carmine, appena uscita dal manicomio di Arkham. “Posso dirvi che è dark – ha detto Farrell – è molto dark ed è molto pesante, penso, certamente lo è stato realizzarla. Il che non significa che non mi sia divertito, è stato un periodo straordinario. Ed è incredibilmente violenta. Racconta l’ascesa di un uomo verso ciò che ha sempre sognato di ottenere, ovvero un certo tipo di potere o status sociale. La morte di Carmine Falcone alla fine del film lascia questo vuoto di potere a Gotham che numerose persone cercano di colmare, ed è questo il viaggio di Oswald nel tentativo di salire fino alla cima superando ostacoli straordinari”.

I personaggi principali Oswald “Oz” Cobblepot (Colin Farrell): noto anche come “Il Pinguino”, è violentemente ambizioso, affascinante e subdolo.

Sofia Falcone (Cristin Milioti): figlia di Carmine Falcone, da poco uscita dall’ospedale psichiatrico di Arkham, è sfacciata e ferocemente imprevedibile.

Victor Aguilar (Rhenzy Feliz): un giovane adolescente con qualche problema nel passato che rimane invischiato con Oz dopo aver tentato di rubargli i cerchioni dell’auto.

Johnny Vitti (Michael Kelly): un sottoposto dei Falcone, descritto come ostinato e scontroso.

Francis Cobb (Deirdre O’Connell): la madre di Oz, settantenne, che soffre dei primi sintomi della demenza a corpi di Lewy.

Salvatore “Sal” Maroni (Clancy Brown): un uomo sulla sessantina a capo della famiglia criminale dei Maroni e principale rivale dei Falcone.

Alberto Falcone (Michael Zegen): figlio di Carmine e nuovo boss della famiglia Falcone, playboy intelligente ma instabile.

Milo Grappa (James Madio): un consigliere di Falcone, generalmente diplomatico.

Eve (Carmen Ejogo): una prostituta calorosa e sveglia “quasi” uscita dal giro, che aiuta Oz a trovare un alibi.

Potete vedere il trailer di The Penguin nel video in testa a questo articolo. Qui sotto, invece, trovate l’ultimo promo diffuso da HBO.