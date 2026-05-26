Ernia e Valentina Cabassi si sposano

Il rapper milanese Ernia e l’influencer Valentina Cabassi si sposeranno. La coppia ha una relazione dal 2019 e nel luglio 2025 ha avuto una figlia, Sveva. In un video su TikTok, Cabassi ha rivelato i piani sulle future nozze, ma non prima di aver chiarito un malinteso nato sui social. “Ero su un video vecchio che ho postato qualche giorno fa e sotto la barra di ricerca c’era scritto: “Martina e Rkomi si sposano””. La sorella di Valentina, che si chiama appunto Martina, è infatti la fidanzata di Rkomi, grande amico e collega di Ernia. “Abbiamo fatto un po’ di casino. Vi ho detto “mia sorella si sposa”, ma in realtà noi siamo cinque figli di mio papà. La più grande, Francesca, si sposa a giugno. Quindi non è Martina che si sposa, ma l’altra sorella...”. Proprio a quel punto ha condiviso la notizia inaspettata: “E anche quest’altra sorella, cioè io, si sposa. E questo è il mio annuncio”. Ha poi proseguito: “In realtà non volevo neanche fare l’annuncio, però non mi sembrava carino non dirlo. Un modo volevo trovarlo. Per come siamo fatti noi, viviamo la relazione in modo piuttosto riservato, e così sarà anche la cerimonia. Molto intima, con poche persone, quelle più vicine a noi”. Cabassi ha anche spiegato di non voler condividere pubblicamente i dettagli sulla proposta di nozze: “Non vi racconterò neanche come me l’ha chiesto, spero mi capiate. Ormai indosso l’anello da marzo, quindi mi sono un po’ abituata all’idea”. L’influencer, colma di gioia per le imminenti nozze, ha ancora detto di essere “molto felice, perché lo speravo”, ma ha infine precisato che “dopo la nascita della bimba, è solo una cosa in più. Penso che più dei miei figli non ci sia niente”. In ogni caso, secondo le indiscrezioni sui social, la cerimonia sarebbe prevista il 19 settembre 2026 a Milano.