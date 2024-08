The Penguin, rilasciata la Main Key Art della serie Sky Esclusive

Si dice che un'immagine valga più di mille parole. E in questo caso il celebre detto corrisponde assolutamente a verità. La Main Key Art rilasciata da HBO della nuova serie Sky Exclusive The Penguin riassume tutto quello che lo spin-off del film The Batman rappresenta. "La città sarà sua", recita il visual. Il premio Oscar Colin Farrell nei panni di Oswald "Oz" Cobblepot, meglio noto come "Pinguino", tenterà di prendere possesso di Gotham City. L'ex tenente capo sfigurato del defunto boss del crimine Carmine Falcone si trasformerà in un boss criminale a pieno titolo. A partire dal 20 settembre, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW., ogni episodio sarà disponibile settimanalmente in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti, per poi essere disponibile on demand e in streaming.