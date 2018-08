Buon compleanno a Amy Adams, giornalista a caccia della verità per Sharp Objects

Nasceva il 20 agosto del 1974 la star di Hollywood Amy Adams , che dal 17 settembre vedremo su Sky Atlantic nei panni di Camille Preaker, la protagonista di Sharp Objects , miniserie tratta dall'omonimo romanzo di Gillian Flynt. Adams, che quest'anno compie dunque 44 anni, è nata a Vicenza (suo padre, militare, all'epoca era in servizio presso la Caserma Ederle), ha 4 fratelli e 2 sorelle, e dopo vari spostamenti è cresciuta a Castle Rock, in Colorado. Ha debuttato al cinema nel 1999 col film Bella da Morire , e ha poi preso parte a numerose serie tv (Charmed, Buffy the Vampire Slayer, That '70s Show, Smallville ) e pellicole (Cruel Intentions 2, Prova a prendermi, Junebug, The Fighter, The Master, American Hustle, Arrival, Animali Notturni ). Molto apprezzata dal pubblico e dalla critica, ha ricevuto numerose candidature agli Oscar, e ha finora vinto due Golden Globe come "Miglior attrice in un musical o un una commedia" per American Hustle e Big Eyes . Sfoglia la gallery di Amy Adams - Sharp Objects: la trama della serie tv con Amy Adams