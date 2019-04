Sono finalmente uscite le nomination degli Oscar 2019. In lizza per la categoria Migliore attrice non protagonista troviamo cinque attrici che non saranno protagoniste, ma che hanno sicuramente catturato l'attenzione: Amy Adams (per Vice), Marina de Tavira (per Roma), Regina King (per Se la Strada Potesse Parlare), Emma Stone (per La Favorita, e Rachel Weisz (per La Favorita): sfoglia la gallery