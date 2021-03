Pacifico torna al cinema e firma le musiche di Genitori VS. Influencer

Il cantautore e autore cura la colonna sonora del film di Michela Andreozzi, una co-produzione Paco Cinematografica e Vision Distribution con la spagnola Neo Art Producciones, prodotto da Isabella Cocuzza e Arturo Paglia. Il film sarà trasmesso in prima assoluta su Sky Cinema Un domenica 4 aprile alle ore 21.15, disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV. Nel cast Fabio Volo, Ginevra Francesconi e Giulia De Lellis Condividi:

La colonna sonora Genitori VS. Influencer Original Soundtrack (Edizioni Curci), composta dalle musiche originali e dal brano inedito Gli anna davanti a firma di Pacifico, sarà disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download a partire da lunedì 5 aprile.



«In realtà non vedevo l'ora di riprendere a lavorare con le immagini. Sono un cinefilo devoto e onnivoro, amo i blockbuster come i film d’autore con tre linee di dialogo – afferma Pacifico – Michela Andreozzi mi ha contattato tramite Fabio Volo, amico sempre generoso con me. Con Michela non ci siamo mai incontrati, ci siamo solo scritti e parlati. Eppure, la sintonia è stata naturale e immediata. Mi ha citato riferimenti che erano gli stessi miei, aveva la stessa mia necessità di trovare un commento sonoro al film che fosse luminoso, incoraggiante. Ho scritto e suonato quasi tutto da solo, nel mio studiolo parigino, il Pippapà Studio, in pieno lockdown. Mi sono poi avvalso di collaboratori di valore, con alcuni di loro collaboro ormai da anni: Max Faggioni, ha mixato tutto presso Fonologie Monzesi, il suo studio. E mi ha assistito a distanza colmando le mie lacune tecniche. Antonio Leofreddi ha suonato come sempre impeccabilmente la viola, Silvio Masanotti le chitarre su un brano, Mario Mariotti la tromba. Michela aveva già pensato a mettere una mia canzone, e infatti “Le Mie Parole” nella versione di Samuele Bersani è a commento di una scena importante del film. A questa, e alle musiche scritte appositamente, ho aggiunto un brano inedito, “GLI ANNI DAVANTI”. Anche in questa canzone, come in molte delle mie, ho cercato di metterci un’esortazione, un invito a guardare con voglia e speranza agli anni che verranno».

Cantautore e autore tra i più stimati del panorama italiano, PACIFICO (all'anagrafe Gino De Crescenzo) ha all'attivo sei dischi ("Pacifico", "Musica Leggera", "Dal giardino tropicale", "Dentro ogni casa", "Una voce non basta" e "Bastasse il cielo"), ha vinto il Premio Tenco per la Migliore Opera Prima e numerosi altri riconoscimenti. Ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo in qualità di interprete nel 2004,portando in gara il brano "Solo un sogno" e vincendo il premio per la miglior musica. Ha duettato con alcuni dei più grandi artisti italiani e internazionali (Gianna Nannini, Ivano Fossati, Malika Ayane, Marisa Monte, Ana Moura). Nell'aprile 2015 ha scritto e interpretato con Samuele Bersani il brano "Le storie che non conosci", con la partecipazione straordinaria di Francesco Guccini. Il brano si è aggiudicato la Targa Tenco 2015 come Migliore canzone dell'anno. Ha scritto per il cinema (da Gabriele Muccino a Roberta Torre) e ha scritto e portato in scena il monologo teatrale "Boxe a Milano". Ha pubblicato per Baldini e Castoldi, il romanzo "Ti ho dato un bacio mentre dormivi", poi ripubblicato da La Nave di Teseo. Come autore collabora con i più importanti artisti italiani. Oltre al decennale sodalizio con Gianna Nannini, ha scritto per Andrea Bocelli, Gianni Morandi, Adriano Celentano, Malika Ayane, Eros Ramazzotti, Zucchero, Giorgia, Antonello Venditti e molti altri. Pacifico è tornato in gara sul palco dell'Ariston in occasione della 68ª edizione del Festival di Sanremo insieme a Ornella Vanoni e Tony Bungaro con cui ha interpretato "Imparare ad amarsi", brano di cui è anche autore del testo insieme a Bungaro. Sempre lo stesso anno,Pacifico ha partecipato alla kermesse anche come autore di altri due brani: "Il segreto del tempo" (scritto per il duo Roby Facchinetti e Riccardo Fogli) e "Il coraggio di ogni giorno" (scritto per Enzo Avitabile e Peppe Servillo).