Torte da colazione, 3 ricette facili e veloci da preparare

Non occorre essere esperti per preparare delle specialità gustose e nutrienti ed arricchire il buffet per tutta la famiglia: alcune ricette richiedono davvero pochissimo tempo. Si tratta di dolci soffici realizzati con ingredienti semplici e genuini che possono essere consumati al mattino con il latte ed il caffè o una spremuta ma anche a metà giornata o nel pomeriggio col tè per una pausa morbidissima

Prelibatezze al forno... Senza bilancia!

Plumcake, ciambelloni monogusto o variegati, crostate, muffin... la varietà dei prodotti al forno per la prima colazione è davvero infinita. Tante specialità realizzate con lo stesso spirito: utilizzare solo ingredienti poco raffinati. Le ricette selezionate abbinano al gusto la rapidità di esecuzione: non occorrerà infatti pesare gli ingredienti uno per uno con la bilancia ma basterà utilizzare oggetti facilmente reperibili in cucina come dosatori. Con questo metodo, anche i bambini potranno fare la loro parte e divertirsi dando una mano in cucina!

Torta o ciambellone del bicchiere

Preparazione per 7 persone

Cottura 40 minuti

3 uova intere

3 bicchieri di farina

2 bicchieri di zucchero

1 bicchiere di latte

1 bicchiere di olio di semi

1 bustina di lievito per dolci

Per questo dolce non c'è bisogno di pesare gli ingredienti, basterà un bicchiere da cucina come dosatore. In una ciotola sbattere le uova intere con lo zucchero e successivamente unire i liquidi (latte e olio) e poi le polveri (farina e lievito). Mescolare a mano o con lo sbattitore per ottenere un composto finale liscio e omogeneo. Versare il composto in una teglia rotonda coi bordi alti, imburrata o rivestita di carta da forno (anche una teglia per ciambellone andrà bene) e infornare nel forno preriscaldato a 180° per 40 minuti. Controllare la cottura con uno stuzzicadenti, guarnire con zucchero a velo o altro a piacere.