Libri per bambini, viaggio nello spazio con l’Esa e Geronimo Stilton

Geronimo Stilton, il topo più famoso della letteratura per l’infanzia, torna con un'avventura stellare che promette di far sognare grandi e piccini: "Viaggio nello spazio". Questo nuovo libro, realizzato in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea (ESA), non è solo un'avventura mozzafiato, ma anche un'esperienza educativa unica che avvicina i giovani lettori ai segreti dell'Universo.

In "Viaggio nello spazio", Geronimo e i suoi amici si ritrovano a bordo di un’avveniristica navetta spaziale per esplorare il sistema solare. Tra incontri con asteroidi, visite a stazioni spaziali e una misteriosa missione che coinvolge un pianeta inesplorato, il nostro amato protagonista si troverà a fare i conti con il coraggio, la curiosità scientifica e, ovviamente, i suoi soliti pasticci!

I fan degli astronauti noteranno presto che l'amico astronauta di Geronimo, Sammy Toporetti , si ispira all'astronauta dell'ESA Samantha Cristoforetti. Sammy è caratterizzata dalla stessa passione per la scoperta che rende Samantha un modello così stimolante per i giovani.

Viaggio nello Spazio delizierà i giovani lettori con il suo mix di umorismo, avventura e scoperta educativa. Mentre la storia di Geronimo si svolge, i lettori scopriranno fatti affascinanti sullo spazio, impareranno come diventare astronauti dell' ESA e vedranno come è davvero la vita a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

Ma prima di poter iniziare la loro missione spaziale, Geronimo e Thea dovranno superare il difficile processo di selezione per diventare astronauti. Ciò significa allenarsi per mesi con gli esperti spaziali dell' EAC – European Astronaut Centre, il Centro Europeo Addestramento Astronauti dell'ESA a Colonia, in Germania .

In questa nuova entusiasmante avventura, Geronimo Stilton intraprende il viaggio più incredibile della sua vita: partire per la Stazione Spaziale Internazionale con sua sorella Thea!

La collaborazione con ESA è il cuore pulsante di questo progetto. L’agenzia ha fornito consulenza scientifica per garantire che i contenuti siano non solo accurati, ma anche stimolanti. I bambini potranno imparare nozioni sulle navette spaziali, sulle caratteristiche dei pianeti del sistema solare e sulle tecnologie utilizzate per esplorare lo spazio.

Geronimo Stilton, ambasciatore della conoscenza

"Viaggio nello spazio" conferma ancora una volta Geronimo Stilton come un ambasciatore della conoscenza per le nuove generazioni.

Attraverso storie che mescolano umorismo, avventura e valori positivi, Geronimo riesce a trattare temi complessi come la scienza, l’ambiente e la cooperazione internazionale, trasmettendo ai lettori messaggi importanti con semplicità e leggerezza.

"Viaggio nello spazio" è molto più di un libro per bambini: è una finestra aperta sull'Universo che ispira curiosità, passione per la scienza e rispetto per il nostro pianeta.

Perfetto per lettori dai 7 anni in su, è un regalo ideale per chiunque voglia intraprendere un viaggio tra le stelle senza mai lasciare la Terra. Ma è anche un ottimo modo per gli insegnanti delle scuole elementari di esplorare il tema dello spazio in modo coinvolgente con i loro alunni.