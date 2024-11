Oroscopo settimanale, le previsioni dal 25 novembre all’1 dicembre

E' arrivato un nuovo lunedì che coincide con l'inizio di una nuova settimana: sarà ricca di novità interessanti? Scoprilo attraverso l’oroscopo di Sky ascolta articolo

E' tutto pronto per affrontare una nuova settimana. Sarà significativa e piena di eventi positivi? Lavoro, soldi e amore ti sorrideranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 25 novembre all'1 dicembre.

ARIETE Supporto prezioso in questa settimana di riflessioni e confronti. Affrontate le sfide emotive con pazienza e ascolto, il consiglio di fidati amici potrebbe portare prospettive nuove. Il weekend promette divertimento e novità. Passione amorosa e determinazione professionale vi guideranno verso successi finanziari.

TORO Una settimana intensa tra alti e bassi emotivi. Concentratevi su voi stessi, evitate tensioni esterne. In amore, cercate equilibrio tra dolcezza e ira. Sul lavoro, successo in arrivo. Buone le finanze e regali in vista. Sarete bravi nella gestione del denaro.

GEMELLI Settimana intensa ma positiva, con momenti di riflessione. Entusiasmo ed energia fisica vi supportano. Godetevi momenti di relax con chi amate, ridimensionate le aspettative negative e fate attenzione alle comunicazioni nel weekend. Amore intenso e lavoro scrupoloso, prestate attenzione alle finanze.

CANCRO Inizio di settimana un po' grigio, ma niente di grave: prendetevi del tempo per voi e ritroverete entusiasmo. Le migliori giornate giovedì e sabato, con sorprese piacevoli in arrivo. Ignorate le provocazioni e concentratevi sui sentimenti positivi. In amore e lavoro, mantenete la rotta nonostante gli imprevisti. Finanziariamente, settimana tranquilla ma senza grandi novità.

LEONE Settimana le stelle vi porterà serenità e vantaggi. Sarà un periodo perfetto per godervi il tempo libero e occuparvi della routine senza problemi. Le stelle esalteranno la vostra grinta e tenacia, potrebbe essere un ottimo momento per praticare sport.

VERGINE Le stelle rivelano che è il momento di concentrarsi sul presente, liberandosi dal peso delle ipotesi passate e future. I suggerimenti celesti vi guidano per coltivare i sentimenti e ritrovare il sorriso. Attenzione a non ripetere errori nel weekend.

BILANCIA La settimana vi metterà sotto i riflettori, interrogandovi sui vostri sogni e desideri. Sarà un momento di introspezione che vi aiuterà a fare il punto della situazione e affrontare le incertezze. Sarà comunque una settimana favorevole, ricca di stimoli e novità. Possibili progetti pratici e tempo libero dedicato agli amici.

SCORPIONE Evitate le provocazioni: potreste esplodere come un vulcano. In amore, mostrate disponibilità per farvi perdonare. In ambito lavorativo, siete efficienti e desiderosi di ottenere risultati in fretta. Le vostre capacità finanziarie sono eccezionali, trovate investimenti redditizi.

SAGITTARIO Settimana energica e soddisfacente, piena di incontri e novità. Il cielo vi dona resistenza e serenità per affrontare gli impegni con certezza. Bella settimana per il cuore, possibili incontri speciali. Successo lavorativo, ma attenzione alle finanze stagnanti.

CAPRICORNO In famiglia, pazienza sarà la chiave. Confine chiaro verrà rispettato, ma altrove potreste sorprendere con la vostra affettuosità. In amore, romanticismo vi renderà unici. Lavorate con prudenza e fate scelte oculate per un futuro prospero.

ACQUARIO L'inizio settimana vi regala entusiasmo e audacia, con curiosità dinamica che stimola l'espansione dei vostri orizzonti e coinvolge le persone intorno a voi. Tra giovedì e sabato mattina, possibili contrattempi, ma risolverete tutto. Nell'amore, complicità collaudata vi sosterrà. Lavoro efficiente e preciso, con comunicazioni chiare e risultati concreti. Finanze positive grazie a scelte professionali sagge.

PESCI Il mix di sensazioni variabili sarà il vostro martello questa settimana. Concentratevi sulla positività e evitate rimuginare su pensieri negativi. In amore, godetevi la dolcezza se tutto va bene, altrimenti lottate contro i dubbi. Nel lavoro mantenetevi concentrati per evitare problemi. Le finanze potrebbero essere una sfida, ma con sacrifici ne verrete a capo.