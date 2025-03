Roma, LEGO celebra la Fontana di Trevi con modello di 1.880 pezzi

Un set per adulti

Dai dettagliati lampioni stradali alle statue trasformate in minifigure, ogni elemento è stato progettato con cura. L’esperienza di costruzione è arricchita da una guida illustrata che esplora la storia e la mitologia di questo monumento. Il set Lego Architecture Fontana di Trevi porta un pezzo di Roma direttamente nelle case delle persone, permettendo ai costruttori di ricreare la famosa fontana con autenticità. “Questa è un’occasione speciale” afferma Capone “ringrazio il sindaco Gualtieri e l’assessore Onorato per il regalo che ci avete fatto. Il set è un ‘mini-me’ dell’originale, una cornice speciale che non lascia indifferenti, una meraviglia che lascia a bocca aperta. La bellezza è trasversale, ed è il messaggio che volevamo trasmettere con l’evento di oggi, presentando Lego Architecture Fontana di Trevi: un set pensato per gli adulti ma che sicuro colpisce anche i bambini. Per questo Lego donerà 200 set ai bimbi delle case famiglie di Roma”.