Eleonora Giorgi, il funerale alla Chiesa degli Artisti di Roma. FOTO

3/9 ©IPA/Fotogramma

"Ci siamo presi due giorni per noi, ma oggi mamma l'abbiamo restituita al pubblico. È una dimostrazione di affetto incredibile, e per me motivo di orgoglio. Il suo pubblico l'ha sempre amata ma non mi aspettavo tutto questo. Migliaia e migliaia i messaggi che ho ricevuto, mi sento di dire solo grazie", ha detto il figlio di Eleonora Giorgi, Paolo Ciavarro (nella foto). "Mamma ha dimostrato coraggio e per me che sono il figlio sapere che con la sua testimonianza sia riuscita ad aiutare gli altri è il più grande orgoglio", ha aggiunto

Chi è Paolo Ciavarro, il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro